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Beşiktaş Hapoel Beer Sheva canlı izle, Beşiktaş Hapoel Beer Sheva full HD donmadan kesintisiz nereden izlenir soruları maç öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Arena'da oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maç, tabii üzerinden internetten de full HD kalitede izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA CANLI İZLE

Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de izlenebilecek.

TRT 1'in yayını, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de canlı olarak izlenebiliyor. tabii'ye internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. TRT 1'in canlı yayınını izlemek için tabii'nin ücretsiz üyeliği yeterli oluyor.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA FULL HD DONMADAN KESİNTİSİZ İZLE

Maçı yüksek görüntü kalitesinde ve kesintisiz izlemek isteyenlerin, telif hakkı ihlali içeren ve güvenlik riski taşıyan korsan yayın siteleri yerine TRT 1 ve tabii gibi resmi yayın kanallarını tercih etmesi öneriliyor. Resmi yayınlar, donma ve kesinti yaşanmadan full HD kalitede izleme imkânı sunuyor.

TRT 1 KANAL NUMARALARI

TRT 1, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

Digiturk: 23. kanal

D-Smart: 26. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Fil Box: 20. kanal

Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Arena'da oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.