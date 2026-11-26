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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Normal şartlarda İstanbul'da oynanması planlanan mücadelenin Gürcistan'ın Batum kentine alınması futbolseverlerin gündemine geldi. Karşılaşmanın neden Türkiye dışında oynanacağı ve taraftarların tribünlerde yer alıp alamayacağı merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI NEDEN GÜRCİSTAN BATUM'DA OYNANIYOR?

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının İstanbul'dan Gürcistan'a alınmasının nedeni güvenlik gerekçeleri oldu.

UEFA, 30 Ekim 2026 tarihinde yaptığı resmi açıklamada, Türkiye'deki yetkililerin güvenlik ve emniyet gerekçeleriyle karşılaşmanın İstanbul'da düzenlenemeyeceğini bildirdiğini duyurdu. UEFA'nın ilgili taraflarla gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından maçın Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Stadium'da oynanmasına karar verildi.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI SEYİRCİLİ Mİ, SEYİRCİSİZ Mİ?

Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşması seyircili oynanacak. UEFA'nın resmi açıklamasında maçın taraftarların katılımına açık olacağı belirtildi. Beşiktaş Kulübü de taraftarların Batum'daki mücadeleyi tribünden takip edebileceğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI BATUM'DAKİ MAÇA GİREBİLECEK Mİ?

Beşiktaş taraftarları, Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasını Batumi Stadium'da tribünden izleyebilecek. Siyah-beyazlı kulübün 26 Kasım 2026 tarihli duyurusuna göre taraftarlar stadyuma bireysel olarak giriş yapabilecek. Stadyum kapılarının yerel saatle 19.45'te açılacağı bildirildi.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 5. haftasındaki Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşması, 26 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Stadium'da yapılacak mücadele, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon ve TRT'nin resmi dijital yayın kanalları üzerinden takip edebilecek.