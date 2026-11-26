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Beşiktaş Hapoel Beer-Sheva maçında hastaneye kaldırılan taraftar kim, sağlık durumu nasıl soruları olayların ardından siyah-beyazlı taraftarların gündemine oturdu. Polis müdahalesinin ardından bir Beşiktaş taraftarı sedyeyle ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan taraftarın kimliği ve sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HASTANEYE KALDIRILAN BEŞİKTAŞ TARAFTARI KİM?

Hastaneye kaldırılan Beşiktaş taraftarının kimliği henüz açıklanmadı. Taraftarın, polis müdahalesinin ardından sedyeyle tribünden çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldüğü bildirildi.

SEDYEYLE GÖTÜRÜLEN TARAFTARIN SAĞLIK DURUMU NE?

Sedyeyle götürülen taraftarın sağlık durumuna ilişkin Beşiktaş Kulübü'nden ya da Gürcü yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı. Taraftarın tedavisine ve durumuna ilişkin bilgilerin önümüzdeki saatlerde paylaşılması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA NE OLDU?

Edinilen bilgilere göre tribünde Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına Gürcü polisi müdahale etti. Müdahalenin ardından tribünde gerginlik yaşandı ve karşılaşma ilk yarının ortalarında durduruldu. İki takımın oyuncuları soyunma odasına giderken, Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü taraftarların yanına giderek sakin olmaları çağrısında bulundu.

GÖZALTINA ALINAN TARAFTARLAR VAR MI?

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı, yaptığı açıklamada stadyumun içinde ve dışında çok sayıda taraftarın gözaltına alındığını öne sürdü. Çarşı, Gürcü polisinin müdahalesini orantısız olarak nitelendirerek Beşiktaş Kulübü'ne ve Türkiye Futbol Federasyonu'na taraftarlara sahip çıkma çağrısında bulundu. Gözaltı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI DEVAM EDECEK Mİ?

Karşılaşmanın devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Maçın yeniden başlamasına, karşılaşmanın hakemi ve UEFA'nın maç delegesi, güvenlik yetkilileriyle yapacağı görüşmelerin ardından karar verilecek.

Maçın durduğu dakika kaynaklarda farklı geçiyor: Yeni Şafak 20. dakika, başka bir kaynak 25. dakika diyor. Bu yüzden metinde dakika vermeden "ilk yarının ortalarında" yazdım. Yaralı taraftarın kimliği ya da sağlık durumu açıklanırsa güncellerim.