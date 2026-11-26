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Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı hangi kanalda, şifresiz mi soruları siyah-beyazlı taraftarların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Arena'da oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maç, tabii üzerinden internetten de izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı şifresiz. Karşılaşma TRT 1'den ücretsiz olarak izlenebilecek. Maçı internetten izlemek isteyenler için tabii'nin ücretsiz üyeliği yeterli oluyor.

TRT 1 KANAL NUMARALARI

TRT 1, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

Digiturk: 23. kanal

D-Smart: 26. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Fil Box: 20. kanal

Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.