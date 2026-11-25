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Beşiktaş Hapoel Beer-Sheva maçı ertelenecek mi, Beşiktaş uçağı neden Rize'ye indi soruları yaşanan gelişmenin ardından siyah-beyazlı taraftarların gündemine oturdu. Beşiktaş'ın uçağı, Batum'da etkili olan şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle iniş yapamadı ve Rize-Artvin Havalimanı'na indi. Siyah-beyazlı kafile, Rize'den karayoluyla Batum'a geçecek. Maçın ertelenmesine ilişkin UEFA'dan yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Karşılaşmanın 26 Kasım Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te planlandığı şekilde oynanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Beşiktaş Hapoel Beer-Sheva maçının ertelenmesine ilişkin şu ana kadar UEFA'dan herhangi bir karar açıklanmadı. Karşılaşmanın, Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Arena'da 26 Kasım Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te oynanması planlanıyor. Maç, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Batum'daki hava koşullarının seyri ve UEFA'nın olası değerlendirmeleri yakından takip ediliyor.

BEŞİKTAŞ UÇAĞI NEDEN RİZE'YE İNDİ?

Beşiktaş kafilesi, Türkiye saatiyle 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Batum'a hareket etti. Yaklaşık 1,5 saatlik yolculuğun ardından Gürcistan'a yaklaşan uçak, Batum'da sabah saatlerinden itibaren süren ve akşama doğru şiddetini artıran yağmur ve dolu nedeniyle uzun süre havada tur attı.

Havanın düzelmemesi ve iniş koşullarının uygun olmaması üzerine uçak, Batum'u pas geçerek Türkiye'ye geri döndü ve Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı. Siyah-beyazlı kafile, Rize'den karayoluyla Batum'a gidecek. Rize ile Batum arasındaki yakın mesafe, kafilenin maç öncesinde Gürcistan'a ulaşmasını kolaylaştırıyor.

BEŞİKTAŞ'IN BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Yaşanan gelişmeler nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun maç öncesinde yapması planlanan basın toplantısı iptal edildi.

HAPOEL BEER-SHEVA DA ANTRENMAN YAPAMADI

Batum'daki olumsuz hava koşulları rakip takımı da etkiledi. İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva, şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle maçın oynanacağı statta yapması planlanan antrenmanı iptal etti. Hapoel Beer-Sheva, idmanını Gürcistan Futbol Federasyonu'nun belirlediği başka bir sahada gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI NEDEN BATUM'DA?

Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu karşılaşma İstanbul'da değil, Gürcistan'ın Batum kentinde oynanıyor. UEFA, Türk makamlarının güvenlik gerekçesiyle maçın İstanbul'da oynanamayacağını bildirmesi üzerine 30 Ekim 2026'da karşılaşmayı Batum'a aldı. Beşiktaş, maçta ev sahibi takım olarak sahaya çıkacak.