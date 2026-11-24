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Beşiktaş Fuzul Paris maçı 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.00'de başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Beşiktaş Fuzul Paris maçı hangi kanalda, Beşiktaş basket maçı şifresiz mi, Beşiktaş Fuzul Paris maçı canlı izle linki var mı ve EuroLeague maçı nerede oynanacak sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ FUZUL PARİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fuzul ile Paris Basketball arasındaki EuroLeague karşılaşması S Sport ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Mücadele televizyonda S Sport ekranlarından, internette ise S Sport Plus uygulaması ve web sitesi üzerinden takip edilebilecek.

S SPORT HANGİ PLATFORMLARDA, KANAL NUMARASI KAÇ?

S Sport, Turkcell TV+ platformunda 77. kanaldan izlenebiliyor. Kanal ayrıca Disney Plus üzerinden de yayınlanıyor. Platform kanal numaraları zaman zaman değişebildiğinden, maç öncesinde kullandığınız platformun güncel kanal listesini kontrol etmeniz önerilir.

BEŞİKTAŞ FUZUL PARİS MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı internet üzerinden canlı izlemek isteyen basketbolseverler S Sport Plus'ın mobil uygulamasını, akıllı TV uygulamasını ya da web sitesini kullanabilir. Bunun için geçerli bir S Sport Plus aboneliği gerekiyor.

BEŞİKTAŞ FUZUL PARİS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

EuroLeague maçlarının Türkiye'deki yayın hakları S Sport'a ait olduğu için karşılaşma şifresiz bir kanaldan yayınlanmayacak. Maçı izlemek için S Sport veya S Sport Plus aboneliği gerekiyor.

BEŞİKTAŞ FUZUL PARİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Fuzul Paris maçı 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Karşılaşma EuroLeague normal sezonunun 14. haftası kapsamında oynanacak.

BEŞİKTAŞ FUZUL PARİS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Beşiktaş Fuzul'un ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak. Siyah-Beyazlılar EuroLeague iç saha maçlarında taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkıyor.

PARİS BASKETBALL HAKKINDA

2018 yılında kurulan Paris Basketball, kısa sürede Fransız basketbolunun en güçlü kulüplerinden biri haline geldi. EuroCup'ta şampiyon olarak EuroLeague'e yükselen Fransız ekibi, hızlı hücum oyunu ve genç kadrosuyla dikkat çekiyor.