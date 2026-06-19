Beşiktaş Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanalda, Beşiktaş GAİN Fenerbahçe Beko nereden CANLI izlenir?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak dev derbiyle devam ediyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler, Beşiktaş Fenerbahçe basketbol maçının canlı yayınlanacağı kanal ve izleme seçeneklerini merak ediyor. Peki, Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden canlı izlenebilir?

BEŞİKTAŞ GAİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisinde heyecan dorukta. Basketbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko karşılaşması, 19 Haziran 2026 Cuma akşamı oynanacak. Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan mücadele öncesinde taraftarlar maçın yayın saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

BEŞİKTAŞ GAİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak Basketbol Süper Ligi Play-Off Final mücadelesi, Bein Sports 5 ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen basketbolseverler, yayıncı kuruluşların televizyon ve dijital platformları üzerinden maçı canlı izleyebilecek.

BEIN SPORTS 5 CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Dev final mücadelesini Bein Sports 5 ekranlarından takip etmek isteyen izleyiciler, Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden yayına ulaşabilecek. Kanal ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak yayın yapıyor.

BEIN SPORTS HABER FREKANS VE YAYIN DETAYLARI

Karşılaşma beIN Sports Haber kanalından da basketbolseverlerle buluşacak. Kanal, Digiturk 85 ve Kablo TV 223 numaralı kanallar üzerinden izlenebilirken, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak takip edilebiliyor.

BEŞİKTAŞ GAİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisindeki kritik karşılaşma, 19 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak. Final serisinin önemli randevularından biri olarak gösterilen mücadele, iki takım taraftarının da yoğun ilgisini çekiyor.

BEŞİKTAŞ GAİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Basketbolseverlerin büyük heyecanla beklediği karşılaşmanın hava atışı saat 20.00'de yapılacak. Mücadele, final serisinin kaderini etkileyebilecek önemli maçlardan biri olarak öne çıkıyor.

BEŞİKTAŞ GAİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasındaki Basketbol Süper Ligi Play-Off Final karşılaşması, İstanbul'da bulunan Beşiktaş Akatlar Arena'da oynanacak. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Beşiktaş GAİN ile deplasmanda kritik bir galibiyet hedefleyen Fenerbahçe Beko arasında büyük bir mücadele yaşanması bekleniyor.