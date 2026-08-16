Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor’u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove’yi iki maçta da 1-0 mağlup ederek play-off turunda Zalgiris’in rakibi oldu. Beşiktaş, ligdeki ilk sınavından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş Eyüpspor muhtemel 11'ler: Vlahovic Eyüpspor maçında oynayacak mı?

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş’ın Eyüpspor karşısındaki muhtemel kadrosunda Alexander Nübel’in kaleyi koruması bekleniyor. Savunmada Murillo, Agbadou, Emirhan ve Rıdvan; orta alanda ise Salih Özcan, Cerny, Olaitan ve Orkun Kökçü’nün görev yapması öngörülüyor. Hücum hattında İlhan Fakılı ile Hyeongyu Oh’un forma giymesi bekleniyor.

Beşiktaş : Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Hyeongyu Oh.

Eyüpspor: Moldovan, Arda, Jules, El Yamiq, Calegari, Massanga, Pintor, Sabiri, Costa, Boutobba, Yusuf.

Beşiktaş'ta yeni transferler Kassoum Ouattara, Salih Özcan, Leandro Trossard, Alexander Nübel ve Dusan Vlahovic görev verilmesi halinde Süper Lig'de siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçlarına çıkacak.

VLAHOVIC EYÜPSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic için karşılaşma öncesindeki son bilgiler, yıldız futbolcunun Eyüpspor maçında forma giymeyeceği yönünde. Vlahovic’in henüz antrenman eksiğini tamamen kapatamadığı ve bu nedenle kadroya alınmadığı bildirildi. Sırp golcünün fiziksel olarak hazır hale geldikten sonra forma giymesi planlanıyor.

Bu nedenle Vlahovic’in Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçını bugün oynama ihtimali bulunmuyor. Siyah-beyazlıların forvet hattında Hyeongyu Oh’un başlaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşması 16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.30’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.