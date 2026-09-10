Beşiktaş Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, Beşiktaş Erzurumspor maçı muhtemel 11'leri açıklandı mı?

Beşiktaş Erzurumspor maçı için geri sayım sürerken taraftarlar karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgisini araştırmaya başladı. Kritik mücadele öncesinde en çok merak edilen konular arasında “ Beşiktaş Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?” sorusunun yanı sıra iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’leri bulunuyor.

11 EYLÜL 2026 BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Erzurumspor karşılaşması için geri sayım başladı. Siyah-beyazlıların sahasında Erzurumspor'u konuk edeceği mücadele öncesinde maçın yayın saati ve hangi kanaldan ekranlara geleceği araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Erzurumspor arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, 11 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. İstanbul'da futbolseverleri buluşturacak mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Merakla beklenen Beşiktaş-Erzurumspor maçı Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde takımların son hazırlıkları ve maç kadroları futbolseverlerin gündeminde olacak.

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Erzurumspor karşılaşması Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Digiturk üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler ise 77. kanalı kullanabilecek.

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadyumu sahne olacak. İstanbul'daki mücadelede siyah-beyazlı ekip, kendi taraftarı önünde Erzurumspor karşısında 3 puan arayacak.

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MUHTEMEL 11'LERİ AÇIKLANDI MI?

Beşiktaş-Erzurumspor maçı öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konulardan biri de takımların muhtemel 11'leri oldu. Teknik direktörlerin tercihleri, sakatlık ve cezalı oyuncuların durumu doğrultusunda ilk 11'lerde değişiklik yaşanabilir. Maç saati yaklaştıkça sahaya çıkması beklenen oyuncularla ilgili yeni bilgiler netleşecek.

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇI ÖNCESİ SON BİLGİLER

Süper Lig'de puan mücadelesinin yaşanacağı Beşiktaş-Erzurumspor karşılaşması 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak. Taraftarlar ayrıca karşılaşma öncesinde açıklanacak resmi kadroları ve muhtemel 11'leri yakından takip edecek.