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Beşiktaş Crystal Palace maç kaç kaç, maç bitti mi? Beşiktaş Crystal Palace maçı CANLI SKOR takibi!

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Beşiktaş Crystal Palace maç kaç kaç, maç bitti mi? Beşiktaş Crystal Palace maçı CANLI SKOR takibi!
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UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın Crystal Palace ile oynayacağı karşılaşma, siyah-beyazlı taraftarların gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Skoru ve maçtaki son durumu anlık olarak takip etmek isteyen futbolseverler, “Beşiktaş Crystal Palace maçı kaç kaç?” ve “maç bitti mi?” sorularının yanıtını arıyor.

Beşiktaş – Crystal Palace maçı henüz başlamadı. Beşiktaş Park’ta oynanacak karşılaşmada ilk düdük bugün, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00’de çalacak. Maç başladığında skor ve önemli gelişmeler haberimizde güncellenecek. İşte Beşiktaş – Crystal Palace maçına dair son durum.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI KAÇ KAÇ?

Karşılaşma henüz başlamadığı için skor 0-0. Mücadele bugün saat 22.00’de başlayacak. Maç başladığı andan itibaren goller, kartlar ve önemli pozisyonlar canlı skor takibimizde yer alacak.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI BİTTİ Mİ?

Hayır, maç henüz başlamadı. Normal süresi 90 dakika olan karşılaşmanın, devre arası ve uzatma dakikalarıyla birlikte yaklaşık 23.50 sularında sona ermesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA’DA 2’DE 2 YAPTI

Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi lig aşamasına sahasında Marsilya’yı 4-1 yenerek başladı, ikinci haftada ise Almanya’da Hoffenheim’ı 3-2 mağlup etti. İki maçta 6 puan toplayan Beşiktaş, Crystal Palace karşısında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE CANLI SKOR NASIL TAKİP EDİLİR?

Maçın skorunu ve dakika dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler ise mücadeleyi TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek. İnternetten izlemek isteyenler için TRT 1 canlı yayını tabii platformunda yer alacak. Azerbaycan’da maç CBC Sport kanalından yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Karşılaşma, İstanbul’un Dolmabahçe semtindeki Beşiktaş Park’ta, bilinen adıyla Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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