Beşiktaş bugün 2 tane maç mı yapacak, Beşiktaş aynı anda 2 maça mı çıkacak?

Beşiktaş'ın bugünkü maç programını inceleyen futbolseverler, fikstürde iki karşılaşmanın yer alması üzerine "Beşiktaş bugün 2 maç mı yapacak?" ve "Beşiktaş aynı anda 2 maça mı çıkacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Aynı gün iki farklı maçın listelenmesi nedeniyle yaşanan kafa karışıklığının nedeni ve Beşiktaş'ın bugünkü maç takvimiyle ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

BEŞİKTAŞ BUGÜN 2 MAÇ MI YAPACAK?

"Beşiktaş bugün 2 maç mı yapacak?" ve "Beşiktaş aynı anda 2 maça mı çıkacak?" soruları siyah-beyazlı taraftarların gündeminde yer alıyor. Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, 10 Temmuz Cuma günü kısa bir zaman dilimi içinde iki farklı hazırlık karşılaşması oynayacak. İşte Beşiktaş'ın maç programı ve merak edilen detaylar.

BEŞİKTAŞ BUGÜN 2 MAÇA ÇIKACAK MI?

Beşiktaş, yeni sezon öncesindeki kamp çalışmalarını Slovakya'da sürdürürken oldukça yoğun bir hazırlık programına çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, aynı gün içerisinde iki farklı rakiple karşı karşıya gelecek. Ancak bu karşılaşmalar aynı anda oynanmayacak. İlk maçın ardından kısa bir aranın ardından ikinci mücadele başlayacak.

BEŞİKTAŞ'IN BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI

Kara Kartal'ın günün ilk hazırlık karşılaşması TSİ 18.00'de Avusturya temsilcisi Mattersburg ile oynanacak. Beşiktaş, bu mücadelenin ardından TSİ 19.30'da ise Polonya ekibi Widzew Lodz ile kozlarını paylaşacak.

Yoğun maç temposu nedeniyle teknik heyetin iki karşılaşmada da farklı oyuncu gruplarına şans vermesi bekleniyor.

MAÇLAR 70 DAKİKA OYNANACAK

Hazırlık kampındaki futbolcuların fiziksel yükünü dengelemek amacıyla iki mücadele de 35'er dakikalık iki devre halinde oynanacak. Böylece karşılaşmalar toplam 70 dakika sürecek. Müsabakalar Pappelstadion'da oynanırken, her iki maç da S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ KAMP PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, kamp sürecindeki ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Gyirmot'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar ikinci hazırlık karşılaşmasında ise bir başka Macaristan temsilcisi MTE 1904 KFT ile golsüz berabere kaldı.

TARAFTARLARIN GÖZÜ İKİ HAZIRLIK MAÇINDA

Yeni transferlerin ve genç oyuncuların performansını yakından görmek isteyen Beşiktaş taraftarları, kısa süre arayla oynanacak iki hazırlık maçını büyük bir ilgiyle takip edecek. Teknik heyetin iki farklı kadroyla sahaya çıkması ve kamp dönemindeki oyuncuların son durumunu değerlendirmesi bekleniyor.