Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda, Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, Beşiktaş Başakşehir maçı şifresiz mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Beşiktaş – Başakşehir maçı, Trendyol Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’un beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz değil; maçı izlemek için beIN Sports aboneliği gerekiyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak ekrana gelecek. Aynı saatte oynanacak Çaykur Rize spor – Trabzon spor maçının beIN Sports 1’de yer alması nedeniyle bu karşılaşma beIN Sports 2’den yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Başakşehir’in Beşiktaş deplasmanını beIN Sports veriyor. Karşılaşma, beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. beIN Sports 2 ücretli bir spor kanalı olduğu için karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak. Maçı izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor.

BEIN SPORTS 2 KAÇINCI KANALDA?

beIN Sports 2, Digiturk’te 78 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen abonelerin ise beIN Sports’un dijital platformu beIN CONNECT’i kullanması gerekiyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

Mücadele bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00’da İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.