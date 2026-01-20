Beşiktaş Bankalar Birliğinden çıktı mı?

Türk futbolunun mali yapısında dönüm noktası olarak görülen yapılandırma anlaşmalarında sıcak bir gelişme yaşanıyor. Milyonlarca futbolseverin gündemindeki "Beşiktaş Bankalar Birliği anlaşmasından ne zaman ayrılacak?" başlığı, Başkan Hasan Arat ve yönetiminin yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğiyle yeni bir boyuta taşındı. Kulübün gelirleri üzerindeki temliklerin kalkması ve finansal özgürlüğün ilan edilmesi beklenen bu kritik süreçte, Beşiktaş'ın ödeme planı ve resmi ayrılık tarihine dair tüm teknik ayrıntılar haberimizde.

BEŞİKTAŞ BANKALAR BİRLİĞİNDEN ÇIKTI MI?

Türk futbolunda mali devrim olarak nitelendirilen Bankalar Birliği yapılandırma anlaşmasında sona yaklaşıldı. Trabzonspor ve Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin de borç yapılandırma sürecinden başarıyla çıktığını resmen duyurması, tüm gözleri Beşiktaş'a çevirdi. 20 Ocak 2026 itibarıyla "Dört Büyükler" arasında bu anlaşma kapsamında kalan tek kulüp olarak Beşiktaş dikkat çekiyor. İşte siyah-beyazlıların mali özgürlük yolculuğundaki son durumu ve planlanan çıkış stratejisi...

FENERBAHÇE'NİN ARDINDAN GÖZLER BEŞİKTAŞ'A ÇEVRİLDİ

Finansal sürdürülebilirlik adına atılan en büyük adımlardan biri olan Bankalar Birliği sürecinde geçtiğimiz günlerde tarihi bir imza daha atıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü, mevcut borç yapılandırma anlaşmasının tüm yükümlülüklerini yerine getirerek sistemden ayrıldığını kamuoyuna ilan etti. Trabzonspor ve Galatasaray'ın ardından sarı-lacivertlilerin de mali bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte, devler liginde anlaşma prangasıyla kalan son takım Beşiktaş oldu. Bu durum, siyah-beyazlı yönetimin üzerindeki baskıyı artırırken, camianın mali özgürlük beklentisini de zirveye taşıdı.

BEŞİKTAŞ BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Beşiktaş yönetimi, rakiplerinin peş peşe attığı bu adımların ardından süreci hızlandırma kararı aldı. Başkan Hasan Arat ve kurmaylarının, kulübün gelirlerinin büyük bir kısmının doğrudan banka borçlarına gitmesini engelleyecek olan bu ayrılık için yoğun bir kaynak arayışında olduğu biliniyor. Beşiktaş'ın anlaşmadan çıkması, sadece borç ödemek anlamına gelmiyor; aynı zamanda yayın gelirleri, stat gelirleri ve mağaza satışları üzerindeki temliklerin tamamen kalkması anlamını taşıyor. Kulüp kaynaklarından sızan bilgilere göre, siyah-beyazlılar 2026 yılı içerisinde bu düğümü tamamen çözmeyi hedefliyor.

YAPILANDIRMADAN ÇIKIŞIN TRANSFERE ETKİSİ NE OLACAK?

Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak, Beşiktaş için yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Mevcut sistemde gelirlerinin yaklaşık yarısını faiz ve borç anapara ödemelerine ayıran siyah-beyazlılar, bu sarmaldan kurtulduğunda kasasına girecek sıcak parayı doğrudan sportif yatırımlara yönlendirebilecek. Özellikle transfer dönemlerinde UEFA'nın finansal sürdürülebilirlik kuralları (FFP) dahilinde çok daha geniş bir hareket alanına sahip olacak olan yönetim, Bankalar Birliği çıkışıyla birlikte dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katma konusunda rakipleriyle eşit şartlara ulaşmayı planlıyor.

DÖRT BÜYÜKLERDE MALİ ÖZGÜRLÜK TABLOSU

Şu anki tabloda Türk futbolunun lokomotif kulüplerinde durum şu şekilde:

• Trabzonspor : Anlaşmadan ilk çıkan kulüp olarak finansal rahatlamayı yaşadı.

• Galatasaray : Riva ve Florya projeleriyle süreci erkenden tamamladı.

• Fenerbahçe : Son hamlesiyle borç sarmalından tamamen kurtulduğunu ilan etti.

• Beşiktaş : Anlaşma kapsamında kalan tek kulüp olarak çıkış protokolü üzerinde çalışıyor.