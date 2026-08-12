Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş Hradec Kralove bugün mü, yarın mı, saat kaçta?

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Hradec Kralove ile oynayacağı karşılaşmanın tarihi ve saati belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, turun ikinci maçında rakibini sahasında ağırlayacak. Beşiktaş’ın resmi maç programında yer alan bilgilere göre mücadele Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Peki, Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman, bugün mü yarın mı? Beşiktaş Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar...

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Hradec Kralove karşılaşması 13 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu kapsamında yapılacak mücadelede Beşiktaş, Hradec Kralove karşısında sahaya çıkacak.

Karşılaşmanın adresi ise Tüpraş Stadyumu olacak. Beşiktaş’ın resmi internet sitesindeki maç takviminde mücadele, 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu olarak yer alıyor.

HRADEC KRALOVE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’ndaki Beşiktaş - Hradec Kralove maçı S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı belirtilen yayın platformlarından takip edebilecek.

Beşiktaş, Hradec Kralove ile ilk karşılaşmasını deplasmanda oynadı. Siyah-beyazlıların resmi maç programında 6 Ağustos 2026 tarihli mücadele Hradec Kralove 0-1 Beşiktaş şeklinde yer alıyor. İkinci maç ise İstanbul’da oynanacak.