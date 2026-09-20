Beşiktaş Amedspor maç özeti ve golleri! (ÖZET) Beşiktaş Amedspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin ev sahipliğinde oynanan mücadelede tempo bir an olsun düşmezken, futbolseverler seyir zevki yüksek ve heyecan dolu bir karşılaşmaya tanıklık etti. Peki, Beşiktaş Amedspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Beşiktaş Amedspor maç özeti ve golleri...

BEŞİKTAŞ AMEDSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda Beşiktaş'ın farkı bire indiren golüne hızlıca yanıt vererek sahadan 3-2'lik skorla 3 puanı alan taraf oldu.

BEŞİKTAŞ AMEDSPOR GOLLERİ KİM ATTI?

Karşılaşmada atılan 5 golün detayları ve dakikaları şu şekildedir:

13. Dakika (Amedspor 1-0 Beşiktaş): Salih Özcan'ın kaptırdığı topta meşin yuvarlağı alan Gift Orban, yaklaşık 30 metreden çıkardığı sert şutla topu doksana gönderdi ve takımını öne geçirdi.

23. Dakika (Amedspor 2-0 Beşiktaş): Dia Saba, ceza sahası dışından, uzak mesafeden kaydettiği şık golle farkı ikiye çıkardı.

55. Dakika (Amedspor 2-1 Beşiktaş): Fabio Miretti'nin pasında Orkun Kökçü şutunu çekti. Kaleciden dönen topu takip eden Dusan Vlahovic, meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı bire indirdi.

59. Dakika (Amedspor 3-1 Beşiktaş): Salih Özcan'ın pas hatasında kayarak topu kazanan Furkan Soyalp, yaptığı aşırtma vuruşla maçın skorunu tayin eden golü attı.

Karşılaşmanın 90+6'nci dakikasında VAR'ın uyarısının ardından penaltı kazanan Beşiktaş'ta topun başına gelen Orkun Kökçü, Lafont'u avlayarak durumu 3-2'ye getirdi.

BEŞİKTAŞ AMEDSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Karşılaşmanın kırılma noktaları ve öne çıkan dakikaları şu şekilde gerçekleşti:

İLK YARIDAN ÖNE ÇIKANLAR

1. dakika: Karşılaşma hakemin ilk düdüğüyle başladı.

13. dakika: Amedspor, Gift Orban'ın uzak mesafeden attığı golle 1-0 öne geçti.

23. dakika: Dia Saba uzak mesafeden attığı golle skoru 2-0 yaptı.

26. dakika: Amedspor'da Mohamed Khalil sarı kart gördü.

32. dakika: Amedspor'da Krasniqi sarı kart gördü.

38. dakika: Beşiktaş'ta İlhan Fakılı sarı kart gördü.

45. dakika: Amedspor'da Samuel Ballet sarı kart gördü.

İlk Yarı Sonucu: Amedspor 2 - 0 Beşiktaş.

İKİNCİ YARIDAN ÖNE ÇIKANLAR

46. dakika: Beşiktaş'ta Tiago Djalo, Ernest Poku ve Junior Olaitan oyundan çıkarken; Emirhan Topçu, Vaclav Cerny ve Fabio Miretti oyuna dahil oldu. Amedspor'da ise Mohamed Khalil yerini Amadou Cisse'ye bıraktı.

47. dakika: Beşiktaş'ta Michael Murillo sarı kart gördü.

55. dakika: Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in golüyle skoru 2-1'e getirdi.

59. dakika: Amedspor, Furkan Soyalp'in golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı: 3-1.

63. dakika: Beşiktaş'ta Agbadou sarı kart gördü.

64. dakika: Amedspor'da Dellova sarı kart gördü.

72. dakika: Beşiktaş'ta İlhan Fakılı oyundan çıktı, yerine Milot Rashica girdi.

76. dakika: Amedspor'da Gift Orban oyundan çıktı, yerine Cem Üstündağ girdi.

78. dakika: Amedspor'da Amadou Cisse sarı kart gördü.

79. dakika: Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou oyundan çıktı, yerine Hyeon-Gyu Oh girdi.

84. dakika: Amedspor'da Amadou Cisse ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın 90+6'nci dakikasında VAR'ın uyarısının ardından penaltı kazanan Beşiktaş'ta topun başına gelen Orkun Kökçü, Lafont'u avlayarak durumu 3-2'ye getirdi.

Mücadele Amedspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.