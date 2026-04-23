Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman? ZTK Beşiktaş Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) karşılaşması futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. “Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, dev mücadelenin tarihi ve yayın bilgileri gündemdeki yerini koruyor. Kupada tur atlamak isteyen iki ekibin kritik randevusu öncesinde tüm detaylar netleştiğinde futbol gündemi daha da hareketlenecek.
BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Beşiktaş – Alanyaspor karşılaşması, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Karşılaşmayı televizyon üzerinden izlemek isteyen futbolseverler ATV kanalına aşağıdaki platformlardan ulaşabilir:
• Digiturk: 25. kanal
• D-Smart: 25. kanal
• Kablo TV: 24. kanal
• Tivibu: 24. kanal
• Turkcell TV+: 24. kanali
• Vodafone TV: 25. kanal
• Türksat uydu ve internet yayını üzerinden şifresiz erişim
BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş JK ile Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi 23 Nisan Perşembe günü oynanacak.
BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Zorlu karşılaşma 20:45’te başlayacak. Maç, akşam prime time saatinde futbolseverlerle buluşacak.
BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele, İstanbul’da yer alan Beşiktaş Park Stadyumu’nda oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde kupada avantaj elde etmeye çalışacak.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final niteliğindeki bu karşılaşma, tek maç eleme sistemi nedeniyle büyük önem taşıyor. Beşiktaş ev sahibi avantajını kullanmak isterken, Alanyaspor deplasmanda sürpriz arayacak.