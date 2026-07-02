Beşiktaş 2-1 Gyirmot, Beşiktaş'ın gollerini kim attı? Ahmet Sami Bircan, Devrim Şahin kim?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Gyirmot'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı takımın gollerini kaydeden futbolcular merak konusu olurken, " Beşiktaş'ın gollerini kim attı?" sorusu taraftarların en çok araştırdığı başlıklardan biri oldu.

BEŞİKTAŞ GYIRMOT'U 2-1 MAĞLUP ETTİ

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, oynadığı hazırlık maçında Gyirmot'u 2-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, karşılaşma boyunca ortaya koyduğu istekli oyunla dikkat çekerken, teknik heyet de futbolcuların performansını yakından takip etti.

BEŞİKTAŞ'IN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Beşiktaş'ın Gyirmot karşısındaki galibiyetini getiren goller Ahmet Sami Bircan ve Devrim Şahin'den geldi. İki oyuncu da attıkları gollerle takımın 2-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.

HAZIRLIK MAÇINDA MORAL GALİBİYETİ

Siyah-beyazlı ekip, sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken oynadığı karşılaşmalarda hem fiziksel durumunu hem de taktik organizasyonlarını geliştirmeyi hedefliyor. Gyirmot karşısında alınan galibiyet, takımın kamp dönemindeki çalışmalarına moral katkısı sağladı.

MAÇ SONUCU

Hazırlık karşılaşmasının sonunda Beşiktaş, Gyirmot'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini Ahmet Sami Bircan ile Devrim Şahin kaydederken, Beşiktaş yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını oynayacağı diğer maçlarla sürdürecek.