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Bertuğ Yıldırım'ın eşi, Portekizli model ve sosyal medya içerik üreticisi Oriana Correia Gomes. Başakşehir'in 24 yaşındaki forveti, 23 Kasım 2026 akşamı Çorum FK'ya karşı 9 dakika içinde attığı üç golle kariyerinin ilk hat-trick'ini yaptı.

BERTUĞ YILDIRIM'IN EŞİ KİM?

Bertuğ Yıldırım'ın eşi Oriana Correia Gomes. Gomes, Portekiz kökenli bir model; sosyal medyada paylaştığı içeriklerle tanınıyor.

Çiftin Temmuz 2026'da bir oğlu oldu. Yıldırım ile eşi, bebeklerinin fotoğrafını doğumdan birkaç gün sonra sosyal medya hesaplarından ilk kez paylaştı. Milli futbolcunun babalık haberi spor sayfalarının yanında magazin sayfalarında da yer aldı.

BERTUĞ YILDIRIM NE ZAMAN EVLENDİ?

Bertuğ Yıldırım'ın evlendiği 1 Nisan 2026'da duyuruldu. Çift büyük bir düğün yapmadı, sade bir nikâhla evlendi ve törenden yalnız bir kare paylaşıldı. Evliliğin ilk aylarında Gomes'in hamile olduğu da çiftin paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

BERTUĞ YILDIRIM NERELİ?

Bertuğ Yıldırım İstanbullu. 12 Temmuz 2002'de İstanbul'un Kâğıthane ilçesinde doğdu, futbola da yine İstanbul'da, Sarıyer'in altyapısında başladı.

BERTUĞ YILDIRIM KAÇ YAŞINDA?

Bertuğ Yıldırım 24 yaşında. 1,93 boyundaki santrfor, Temmuz 2027'de 25 yaşına girecek.

BERTUĞ YILDIRIM KAÇ GOL ATTI?

Bertuğ Yıldırım, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çorum FK'ya üç gol attı. Başakşehir ilk yarıyı 1-0 geride kapattı, 68. dakikada kalesinde ikinci golü gördü. Teknik ekip bir dakika sonra Davie Selke'yi çıkarıp Yıldırım'ı oyuna aldı.

Eldor Shomurodov 77. dakikada farkı bire indirdi. Yıldırım 82. dakikada skoru eşitledi, 86. dakikada takımını öne geçirdi ve uzatmanın ilk dakikasında son golü attı. Başakşehir sahadan 4-2 galip ayrıldı. Çorum FK'nın teknik direktörü Burak Yılmaz maçtan sonra yenilgiyi takımının 10 dakikada yediği dört gole bağladı.

BERTUĞ YILDIRIM KİMDİR?

Bertuğ Özgür Yıldırım, Başakşehir'de forma giyen milli santrfor. Sarıyer altyapısına 2013'te katıldı. 2018'de, o dönem TFF 2. Lig'de oynayan Sarıyer'in A takımına yükseldi ve üç sezonda 6 gol attı.

Haziran 2021'de Hatayspor'a transfer olunca Süper Lig'e çıktı ve bu formayla 35 maçta 6 gol attı. Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatayspor ligden çekildi; Yıldırım sezonun kalanında kiralık olarak Antalyaspor'da oynadı, 13 maçta 2 gol kaydetti.

BERTUĞ YILDIRIM HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Bertuğ Yıldırım sırasıyla Sarıyer, Hatayspor, Antalyaspor, Rennes, Getafe ve Başakşehir'de oynadı. Fransız ekibi Rennes, 29 Ağustos 2023'te 5 milyon euro ödeyerek onunla beş yıllık sözleşme imzaladı.

Fransa'da 21 maçta gol sevinci yaşayamayan oyuncu, Ağustos 2024'te satın alma opsiyonuyla İspanya'nın Getafe takımına kiralandı. Orada 22 maçta 1 gol attı. 12 Eylül 2025'te Başakşehir'e imza atarak Türkiye'ye döndü.

BERTUĞ YILDIRIM MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Bertuğ Yıldırım, A Milli Takım'da oynadı ve gol attı. Ümit Milli Takım'daki ilk maçına 10 Haziran 2022'de çıkmıştı. A takıma ilk kez Eylül 2023'te Ermenistan ve Japonya maçları için çağrıldı.

8 Eylül 2023'teki Ermenistan maçında ilk kez forma giydi ve 1-1 biten karşılaşmada beraberlik golünü attı. Dört gün sonra Japonya'ya 4-2 kaybedilen maçta da fileleri havalandırdı.