Bertuğ Yıldırım kimdir? Bertuğ Yıldırım kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türk futbolunun yükselen isimlerinden Bertuğ Yıldırım, hem kulüp performansı hem de millî takımda gösterdiği çıkışla son dönemin en çok konuşulan genç forvetlerinden biri hâline geldi. Genç yaşına rağmen Avrupa'da forma giyen Bertuğ'un hayatı, nereli olduğu ve kariyer basamakları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bertuğ Yıldırım ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

BERTUĞ YILDIRIM KİMDİR?

Bertuğ Özgür Yıldırım, Türk futbolunun son yıllarda öne çıkan genç santrforlarından biridir. Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve hücum hattında yarattığı baskıyla dikkat çeken Bertuğ, hem kulüp kariyerinde hem de millî takım performansıyla yükselişini sürdürmektedir. Profesyonel futbol hayatına Sarıyer altyapısında başlamış, kısa sürede A takıma yükselerek önemli bir gelişim göstermiştir.

Ardından Hatayspor, Antalyaspor, Rennes, Getafe ve İstanbul Başakşehir gibi takımlarda forma giyerek kariyer basamaklarını hızla tırmanmıştır. 2023 yılından itibaren Türkiye A Millî Takımı'nda görev almaya başlaması, onun uluslararası alanda da kendini kanıtladığını göstermektedir.

BERTUĞ YILDIRIM KAÇ YAŞINDA?

Bertuğ Yıldırım 12 Temmuz 2002 doğumludur ve güncellenme tarihine (6 Aralık 2025) göre 23 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem Avrupa'da hem Türkiye'de üst düzey liglerde forma giymiş olması, onu neslinin dikkat çeken futbolcularından biri yapmaktadır.

BERTUĞ YILDIRIM NERELİ?

Bertuğ Yıldırım İstanbul'un Kâğıthane ilçesinde doğmuştur. Futbol hayatına da yine İstanbul'da başlamış, 2013 yılında Sarıyer altyapısına katılarak altyapı eğitimini burada tamamlamıştır.

BERTUĞ YILDIRIM'IN KARİYERİ

Bertuğ Yıldırım'ın kariyeri hem Türkiye'de hem de Avrupa'da önemli adımlar içerir:

Sarıyer SK (2013–2021)

Bertuğ futbol yolculuğuna Sarıyer altyapısında başladı. 2018 yılında profesyonel A takıma yükseldi ve 2. Lig'de 31 maçta 6 gol attı. Bu yıllar, onun fiziksel olarak güçlenip dikkat çekmeye başladığı dönemdi.

Hatayspor (2021–2023)

3 Haziran 2021'de Hatayspor'a transfer oldu. İlk sezonunda oyuna sonradan giren bir rolde yer aldı.

2022–23 sezonunda ise daha fazla süre buldu, 17 maçta 4 gol ve 2 asist yaparak gelişimini gösterdi.

2023'te Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Hatayspor ligden çekilince Bertuğ kiralık olarak başka takıma gönderildi.

Antalyaspor (Kiralık – 2023)

17 Şubat 2023'te Antalyaspor'a kiralandı. Burada 13 maçta 2 gol ve 1 asist üretip etkili bir performans sergiledi.

Rennes (2023–2025)

29 Ağustos 2023'te 5 milyon Euro bonservis ile Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer oldu.

Burada hem yönetim hem teknik ekip tarafından potansiyeli yüksek bir forvet olarak değerlendirildi.

İlk golünü 21 Eylül 2023'te Avrupa Ligi'nde Maccabi Haifa'ya attı.

Getafe (Kiralık – 2024–2025)

Rennes'ten Getafe'ye kiralanan Bertuğ burada 22 maçta forma giyip 1 gol attı.

İstanbul Başakşehir (2025–)

2025 yılında İstanbul Başakşehir'e transfer oldu ve kısa sürede 4 maçta 2 gol atarak formunu sürdürdü.

Millî Takım Kariyeri