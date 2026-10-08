Berna Laçin tutuklandı mı, Berna Laçin hapiste mi?

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Berna Laçin tutuklandı mı sorusu, son saatlerde arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girdi. Yaptığı bir paylaşımın ardından adli sürecin içinde yer alan ünlü oyuncu hakkında verilecek karar, kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Sosyal medyada da geniş yankı bulan gelişmeler sonrası "Berna Laçin hapiste mi?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Berna Laçin hakkında hangi karar verildi? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

BERNA LAÇİN TUTUKLANDI MI?

Gözaltı işlemlerinin ardından savcılığa ifade veren Berna Laçin, tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ünlü oyuncunun serbest bırakıldığı bildirildi. Böylece Berna Laçin tutuklanmadı ve hapse girmedi.

SORUŞTURMAYA KONU OLAN PAYLAŞIM

Süreç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 7 Ekim'de düzenlenen törenle AK Parti'ye katılmasının ardından başladı. Berna Laçin, bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" ifadelerini içeren bir paylaşım yaptı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş tartışmalara yol açtı.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Paylaşımın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Berna Laçin hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

"1 SAAT GEÇMEDEN SORUŞTURMA AÇILDI"

Hakkında başlatılan soruşturmaya tepki gösteren Laçin, paylaşımını yaptıktan kısa bir süre sonra soruşturma açıldığını belirterek, yazmasının üzerinden bir saat bile geçmediğini ifade etti. Oyuncu, polislerin kendisini gözaltına almak için evine geldiğini ve arama yapıldığını da sosyal medya hesabından duyurdu. Laçin'in avukatı Uğur Poyraz da müvekkilinin gözaltına alındığını kamuoyuyla paylaştı.

ÜSKÜDAR'DAKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Hakkında gözaltı kararı verilen Berna Laçin, 7 Ekim akşamı İstanbul Üsküdar'daki evinde gözaltına alındı. Gözaltı sırasında oyuncunun evinde mahkeme kararıyla arama yapıldı.

SEGBİS İLE İFADE VERDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Berna Laçin, ifade vermek üzere İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürüldü. Laçin, burada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Adliyesi'ne bağlanarak savcıya ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından savcılık, oyuncunun tutuklanmasını talep etti.

"PAYLAŞIMIMDA HİÇBİR SUÇ UNSURU YOKTUR"

Savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Berna Laçin, paylaşımındaki amacının İzmirlileri sakinleştirmek olduğunu söyledi. Laçin, İzmir'in geçmişte yaşadığı işgal ve deprem gibi zorlu süreçleri hatırlatarak, yaşanan siyasi gelişmenin büyütülmemesi gerektiğini anlatmak istediğini belirtti. Paylaşımında İstiklal Marşı'na atıfta bulunduğunu vurgulayan oyuncu, sözlerinin herhangi bir suç unsuru içermediğini savundu.

"BEN HUKUKSUZ YERE İÇERİ ATILIYORUM"

İfadesinde sözlerinin sosyal medyadaki trol hesaplar tarafından çarpıtıldığını öne süren Laçin, kendisine yönelik tehdit içerikli paylaşımlar hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadığını iddia etti. Gözaltına alınmasına tepki gösteren oyuncu, hukuka aykırı biçimde içeri atıldığını dile getirdi.

AVUKATLAR SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİ

Berna Laçin'in avukatlarından Uğur Poyraz, müvekkilinin paylaşımının suçun yasal unsurlarını taşımadığını savundu. Poyraz, Laçin'in serbest bırakılmasını ve hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini talep etti. Diğer avukat Yılmaz ise paylaşımın bağlamından koparılarak değerlendirildiğini ileri sürdü. Yılmaz, Laçin'in sağlık durumuna da dikkat çekerek müvekkilinin serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.