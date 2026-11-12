Berke Özer hangi takımda oynuyor, Berke Özer hangi takımlarda oynadı, Berke Özer kimdir?

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Berke Özer, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyiyor. Milli kaleci, 2025 yılında Fransız kulübüne transfer olarak kariyerini Avrupa'da sürdürmeye başladı. İşte Berke Özer hakkında merak edilen tüm detaylar.

BERKE ÖZER HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Berke Özer, Fransa'nın köklü kulüplerinden Lille'de oynuyor. Genç kaleci, 2025 yaz transfer döneminde Lille'e transfer oldu ve Fransız ekibinin kalesinde görev almaya başladı.

BERKE ÖZER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola İzmir ekibi Altınordu'nun altyapısında başlayan Berke Özer, 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı lacivertli kulüpte forma şansı bulmakta zorlanan genç kaleci, kariyerini Belçika ekibi Westerlo'da sürdürdü. Belçika'da gösterdiği performansla dikkat çeken Berke, 2024-2025 sezonunda kiralık olarak Eyüpspor'da forma giydi. Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansın ardından Lille'e transfer oldu.

Berke Özer futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Altınordu (altyapı)

Fenerbahçe

Westerlo

Eyüpspor (kiralık)

Lille (2025-)

BERKE ÖZER KİMDİR?

Berke Özer, son yıllarda yükselen performansıyla dikkat çeken genç Türk kalecilerden biri. Eyüpspor'da yaptığı kritik kurtarışlarla adından söz ettiren Berke, Avrupa'nın üst düzey liglerinden birinde forma giyen milli kaleciler arasında yer alıyor.

BERKE ÖZER KAÇ YAŞINDA?

25 Mayıs 2000 doğumlu olan Berke Özer, 26 yaşında.

BERKE ÖZER NERELİ?

Berke Özer, İzmir doğumlu. Futbolculuk kariyerine de memleketi İzmir'de, Altınordu altyapısında başladı.

BERKE ÖZER HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Berke Özer, kaleci olarak görev yapıyor. Refleksleri ve bire birlerdeki başarısıyla öne çıkıyor.

BERKE ÖZER MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, Berke Özer, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.