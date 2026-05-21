Berkay Şahin gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Berkay Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli?

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda ünlü isim hakkında işlem yapılırken, Berkay Şahin ismi de gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan son dakika gelişmesi sonrası “Berkay Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları yeniden öne çıktı. Peki ünlü şarkıcı neden soruşturmada yer alıyor, süreç nasıl ilerliyor? İşte ayrıntılar…

BERKAY ŞAHİN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında savcılığın; gelen ihbarlar, dijital incelemeler ve elde edilen veriler doğrultusunda bazı ünlü isimlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığına dair “makul şüphe” oluştuğu değerlendirildi. Berkay Şahin hakkında da bu kapsamda işlem yapıldığı ifade edildi.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyonda gözaltına alındığı belirtilen isimler arasında şunlar yer aldı:

Mabel Matiz

Feyza Civelek

Onur Tuna

Volkan Bahçekapılı

Cansu Tekin

Özgür Deniz Cellat

Aycan Yağcı

Tuğçe Postoğlu

Eda Dora

ve diğer bazı şüpheliler

BERKAY ŞAHİN KİMDİR?

Berkay Şahin, 29 Aralık 1981’de Ankara’da doğmuştur. Türk pop müziği sanatçısıdır.

Müzik kariyerine 2010 yılında “Ele İnat” albümüyle adım atmış, “Aşk Sadece”, “İki Hece” ve “Yeter Ki Sen İste” gibi şarkılarla geniş kitlelere ulaşmıştır. Kariyeri boyunca birçok ödül kazanmış ve Türkiye’de pop müziğin bilinen isimleri arasında yer almıştır.

OLAY NEDİR?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla’da toplam 25 adrese operasyon düzenlendi. Ünlü isimlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığına dair ihbarlar ve dijital incelemeler doğrultusunda işlem yapıldığı belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolü ve Adli Tıp uyuşturucu testine götürüldükten sonra savcılığa ifade vermek üzere adliyeye sevk edilmektedir.