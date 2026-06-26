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Berkant Acil kimdir? Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil kaç yaşında, nereli?

Berkant Acil kimdir? Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil kaç yaşında, nereli?
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İstanbul merkezli yürütülen Şile Belediyesi soruşturmasında gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda gözaltına alındığı iddia edilen isimler arasında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de yer aldığı öne sürüldü. Gelişmenin ardından Berkant Acil'in hayatı, kariyeri ve iş yaşamına ilişkin bilgiler kamuoyunda merak konusu oldu. Peki, Berkant Acil kimdir? Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

İstanbul merkezli yürütülen Şile Belediyesi soruşturmasında gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında, sanatçı Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de yer aldığı iddia edildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında emniyete götürüldüğü öne sürüldü. Peki, Berkant Acil kimdir? Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil kaç yaşında, nereli? Detaylar...

HALUK LEVENT'İN KARDEŞİ BERKANT ACİL KİMDİR?

Kamuoyunda daha çok Haluk Levent'in kardeşi olarak tanınan Berkant Acil, uzun yıllardır organizasyon, etkinlik yönetimi ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren bir iş insanıdır.

Profesyonel kariyerine 1994 yılında Haluk Levent'in orkestrasında gitar çalarak başlayan Acil, yaklaşık dokuz yıl boyunca konser organizasyonları, sahne planlamaları ve menajerlik süreçlerinde aktif görev aldı. Müzik sektöründe edindiği deneyimin ardından 2003 yılında profesyonel çalışma hayatını kendi şirketleri üzerinden sürdürmeye başladı.

Bu süreçte Koşanadam Organizasyon, Koşan Trade İthalat ve İhracat ile Koşan Adam Sigorta şirketlerinin genel müdürlüğünü üstlenen Berkant Acil, özellikle organizasyon ve etkinlik yönetimi alanındaki ticari faaliyetleriyle öne çıktı.

İş hayatı boyunca çeşitli kültürel etkinlikler, festival organizasyonları ve belediyeler tarafından gerçekleştirilen sosyal projelerde görev aldığı bilinen Acil'in şirketleri, farklı kamu kurumlarıyla organizasyon hizmetleri kapsamında çalışmalar yürüttü.

BERKANT ACİL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Berkant Acil, aslen Adana'nın Yüreğir ilçesindendir. Aile kökeni bakımından ağabeyi Haluk Levent ile aynı memleket geçmişine sahiptir.

Berkant Acil'in doğum tarihi ve yaşıyla ilgili kamuoyuna açıklanmış resmi bir biyografik kayıt bulunmamaktadır. Ancak profesyonel çalışma hayatına 1994 yılında başladığı dikkate alındığında, uzun yıllardır organizasyon ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren deneyimli bir iş insanı olduğu bilinmektedir.

BERKANT ACİL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Berkant Acil'in gözaltına alınma gerekçesi, Şile Belediyesi soruşturması kapsamında yürütülen incelemelerle ilişkilendiriliyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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