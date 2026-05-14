Son dönemde hem müzik dünyasında hem de sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Berika Karadağ Altuntaş, alternatif müzik grubu Nikbinler’in solisti olarak tanınmaktadır. Sanatçı kimliği yalnızca müzikle sınırlı olmayan Karadağ Altuntaş, aynı zamanda resim ve grafik tasarım alanlarında da üretim yapan çok yönlü bir sanatçıdır. Peki, Berika Karadağ Altuntaş kimdir? Nikbinler'in solisti Berika Karadağ Altuntaş kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detayalar....

NİKBİNLER'İN SOLİSTİ BERİKA KARADAĞ ALTUNTAŞ KİMDİR?

Berika Karadağ Altuntaş, 1989 yılında Sinop’ta doğmuştur. Sanata olan ilgisi çok küçük yaşlarda başlayan Karadağ, eğitim hayatını da bu yönde şekillendirmiştir. İlk olarak Konya Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nden mezun olmuş, ardından Selçuk Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır.

Akademik yolculuğunu daha ileri taşıyan sanatçı, Cumhuriyet Üniversitesi Resim Bölümü’nde yüksek lisans yaparak hem teorik hem de pratik sanat bilgisini derinleştirmiştir. Bu yönüyle yalnızca bir müzisyen değil, aynı zamanda güçlü bir görsel sanat üreticisi olarak da öne çıkmaktadır.

Berika Karadağ Altuntaş’ın sanat hayatı yalnızca sahne performanslarıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda aktif bir ressam olarak çeşitli sergilere katılmıştır. Özellikle “Rastlantı” isimli kişisel sergisi Bodrum’da sanat çevrelerinden büyük ilgi görmüştür.

Bunun yanında, Awita New York Studio Gallery gibi uluslararası platformlarda düzenlenen karma sergilerde de yer alarak eserlerini global ölçekte sanatseverlerle buluşturmuştur. Bu durum, sanatçının yalnızca yerel değil, uluslararası sanat çevrelerinde de tanınan bir isim olmasını sağlamıştır.

Nikbinler grubunun solisti olarak müzik kariyerini sürdüren Karadağ Altuntaş, alternatif ve deneysel tınıları sahneye taşıyan projelerde yer almaktadır. Grubun özellikle “Denize Doğru” performansı, geniş kitlelere ulaşmalarını sağlamış olsa da, aynı zamanda tartışmaların da merkezine yerleşmiştir.

BERİKA KARADAĞ ALTUNTAŞ KAÇ YAŞINDA?

Berika Karadağ Altuntaş, 1989 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

BERİKA KARADAĞ ALTUNTAŞ NERELİ?

Berika Karadağ Altuntaş Sinop doğumludur. Karadeniz’in kültürel yapısından gelen sanatçı, eğitim hayatı boyunca farklı şehirlerde yaşamış ve sanatını Türkiye’nin çeşitli kültürel merkezlerinde geliştirmiştir.

BERİKA KARADAĞ ALTUNTAŞ EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Berika Karadağ Altuntaş’ın özel hayatı da kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Sanatçı, Anatolian Lab kurucusu Volkan Samet Altuntaş ile evlidir.