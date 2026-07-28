Bergüzar Korel kimdir? Bergüzar Korel kaç yaşında, nereli?

Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden Bergüzar Korel, başarılı oyunculuk kariyeri ve uzun yıllardır ekranlarda sergilediği performansla dikkat çekiyor. Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve özel yaşamıyla da gündeme gelen ünlü oyuncunun biyografisi merak konusu oldu. Bergüzar Korel kimdir, kaç yaşında, nereli ve kariyerinde hangi projelerde rol aldı? İşte Bergüzar Korel hakkında merak edilen tüm detaylar.

BERGÜZAR KOREL KİMDİR?

Bergüzar Korel, 27 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğan Türk oyuncu, sunucu ve şarkıcıdır. Sanatçılar Hülya Darcan ile Tanju Korel'in kızıdır. 2009 yılında oyuncu Halit Ergenç ile evlenen Korel'in Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu bulunmaktadır. Başarılı oyuncu, özellikle Binbir Gece ve Karadayı dizilerindeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

BERGÜZAR KOREL KAÇ YAŞINDA?

27 Ağustos 1982 doğumlu olan Bergüzar Korel, 43 yaşındadır.

BERGÜZAR KOREL NERELİ?

Bergüzar Korel, İstanbul doğumludur. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan oyuncu, sanat kariyerine başlamadan önce profesyonel olarak voleybol da oynadı.

BERGÜZAR KOREL'İN KARİYERİ

Bergüzar Korel, oyunculuk kariyerine 1998 yılında Kırık Hayatlar dizisiyle başladı. 2006 yılında Kurtlar Vadisi Irak filminde canlandırdığı Leyla karakteriyle dikkat çekti. Asıl çıkışını ise Binbir Gece dizisinde hayat verdiği Şehrazat Evliyaoğlu karakteriyle yaptı ve bu rolüyle Altın Kelebek Ödülü kazandı. Daha sonra Karadayı dizisinde Feride Şadoğlu karakterini canlandırarak kariyerindeki başarılı projelere bir yenisini ekledi. Oyunculuğunun yanı sıra sunuculuk ve müzik alanındaki çalışmalarıyla da adından söz ettiren Korel, televizyon dünyasının tanınan isimleri arasında yer almaktadır.