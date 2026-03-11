Haberler

Beren Burke kimdir, Beren Burke kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı, hangi takımlarda oynadı? Beren Burke Türk mü, gerçek ismi ne?
Güncelleme:
Beren Burke, genç yetenekleriyle dikkat çeken bir sporcu olarak futbol dünyasında adından söz ettiriyor. Peki, Beren Burke kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ayrıca evli mi yoksa bekar mı olduğu merak konusu olurken, hangi takımlarda oynadığı da futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Beren Burke hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar…

Futbol severlerin gündeminde Beren Burke yer alıyor. Beren Burke kimdir, hangi yaşta ve hangi şehirden geliyor soruları araştırılırken, özel hayatıyla ilgili bilgiler de merak ediliyor: Evli mi, bekar mı? Öte yandan sahada hangi takımlarda forma giydiği de sporseverlerin ilgisini çekiyor. Beren Burke ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

BEREN BURKE, Türk VATANDAŞLIĞI ALDI

ÇİMSA ÇBK Mersin'in ABD doğumlu yıldız oyuncusu Kennedy Valentine Burke, Türk vatandaşlığına geçerek "Beren" adını aldı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, Burke artık resmi olarak Türk vatandaşı olarak kayıtlara geçti.

FIBA KADINLAR AVRUPA KUPASI'NDA FİNALE ÇIKTI

Sezon başında ÇİMSA ÇBK Mersin kadrosuna katılan Beren Burke, takımıyla FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda finale yükselmeyi başardı. Başarılı performansıyla hem Süper Lig'de hem de uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti.

WNBA ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR

Basketbol kariyerinde Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) şampiyonluğu yaşayan Burke, Indiana Fever, Seattle Storm ve Washington Mystics takımlarında da forma giymişti. Bu deneyimi Türk basketboluna büyük katkı sağlayacak.

SÜPER LİG TECRÜBESİ

Beren Burke, Türkiye'de Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol, 2024-2025 sezonunda ise OGM Ormanspor forması giymişti. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri kadrosuna da dahil edilmesiyle kariyerine yeni bir boyut kazandırdı.

