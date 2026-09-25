Benzine zam SON DAKİKA! Benzine zam mı gelecek? Benzine ne kadar zam gelecek?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

25 Eylül 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında gözler benzine yönelik olası artışa çevrildi. Benzinde uygulanan eşel mobil sisteminin 30 Eylül'de sona erecek olması nedeniyle 1 Ekim itibarıyla pompaya yansıyabilecek zam gündeme geldi. Peki, benzine zam mı gelecek? Benzine ne kadar zam gelecek? Detaylar...ş

BENZİNE ZAM MI GELECEK?

Benzinde uygulanan eşel mobil sisteminin 30 Eylül'de sona ermesiyle birlikte 1 Ekim'den itibaren yeni bir fiyatlama gündeme gelecek. Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki artışların belirli bölümünün ÖTV'den karşılanmasını sağlayarak zamların tamamının pompaya yansımasını engelliyor.

Benzin için belirlenen uygulama süresinin sona ermesiyle birlikte eşel mobil kapsamında karşılanan verginin yeniden devreye girmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarının açıklamalarına göre sistemin sona ermesi halinde benzindeki ÖTV'nin litre başına 10,40 lira artması söz konusu olacak.

ÖTV'deki 10,40 liralık artışa yüzde 20 KDV'nin de eklenmesiyle birlikte benzinin litre fiyatında toplam 12,48 liralık artış hesaplanıyor. Ancak bu rakam, 1 Ekim'e kadar başka bir fiyat değişikliği yapılmaması ve söz konusu artışın tamamının pompaya yansıması halinde oluşacak hesaplamayı ifade ediyor.

BENZİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Benzine yönelik olası artışın miktarı 12,48 lira olarak hesaplanıyor. Söz konusu hesaplamada eşel mobil uygulamasının sona ermesiyle ortaya çıkacak 10,40 liralık ÖTV artışına yüzde 20 KDV etkisi de ekleniyor.

25 Eylül 2026 itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 80,40 lira, Anadolu Yakası'nda ise 80,30 lira seviyesinde bulunuyor. 12,48 liralık artışın tamamının pompaya yansıması halinde İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 92,88 liraya, Anadolu Yakası'nda ise 92,78 liraya çıkacak.

Ankara'da 81,40 lira olan benzin fiyatının aynı hesaplama doğrultusunda 93,88 liraya, İzmir'de 81,70 lira olan litre fiyatının ise 94,18 liraya ulaşması söz konusu olacak.

Bu hesaplama, dağıtım şirketlerinin 1 Ekim'e kadar başka bir fiyat değişikliğine gitmemesi durumuna dayanıyor. Ayrıca benzinde eşel mobil uygulamasının sona ermesi öncesinde yeni bir düzenleme yapılması halinde pompaya yansıyacak tutar değişebilecek.

Eşel mobil uygulaması kapsamında akaryakıta gelen zamların bir bölümü ÖTV'den karşılandı. Mart 2026'da uygulamanın başlamasıyla birlikte akaryakıta gelen zamların yüzde 75'i ÖTV'den karşılanırken, kalan bölüm pompaya yansıdı. Temmuz ayında yapılan ikinci düzenlemeyle bu oran 31 Temmuz'a kadar yüzde 50'ye, 1 Ağustos-30 Eylül döneminde ise yüzde 25'e indirildi.

Bu süreçte benzindeki ÖTV'nin litre başına 4,43 liraya kadar gerilediği belirtildi. Gözler şimdi 1 Ekim öncesinde benzin için de kademeli bir geçiş kararı alınıp alınmayacağına çevrildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

25 Eylül 2026 itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 80,40 lira olarak uygulanıyor. Aynı bölgede motorinin litre fiyatı 93,50 lira, LPG'nin litre fiyatı ise 34,99 lira seviyesinde bulunuyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin litre fiyatı 80,30 lira, motorin 93,30 lira ve LPG 34,40 lira olarak satışa sunuluyor.

Ankara'da benzinin litre fiyatı 81,40 lira, İzmir'de ise 81,70 lira seviyesinde bulunuyor. LPG fiyatları İstanbul Avrupa Yakası'nda 34,99 lira, Anadolu Yakası'nda 34,40 lira, Ankara'da 35,09 lira ve İzmir'de 34,99 lira olarak belirtiliyor.