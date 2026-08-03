Benu Gerede ne dedi, Benu Gerede'ye neden soruştrurma açıldı, Benu Gerede kimdir?

Fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında başlatılan soruşturma kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bennu Gerede ne dedi, Bennu Gerede'ye neden soruşturma açıldı, Bennu Gerede kimdir? sorularına yanıt arayan vatandaşlar, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı adli sürecin detaylarını araştırıyor. İşte Bennu Gerede'nin soruşturmaya konu olan açıklamaları, soruşturmanın gerekçesi ve yaşamına dair merak edilenler.

BENNU GEREDE HAKKINDA MÜSTEHCENLİK SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında, katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalar nedeniyle adli süreç başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, program sırasında boynunda taşıdığı ve "portatif vibratör" olarak tanımladığı kolyeye ilişkin ifadeler sonrası Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi kapsamında re'sen soruşturma başlattığı öğrenildi. Gelişme, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, soruşturmanın ayrıntıları da merak konusu oldu.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI RE'SEN HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bennu Gerede'nin katıldığı YouTube yayınındaki açıklamalarını incelemeye aldı. Savcılık, söz konusu ifadeler nedeniyle herhangi bir şikayet beklemeksizin re'sen soruşturma başlatma kararı verdi. Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde yer alan "müstehcenlik" suçuna ilişkin hükümler kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

SORUŞTURMANIN KONUSU AÇIKLAMALARI OLDU

Soruşturmaya konu olan olayın, Bennu Gerede'nin program sırasında boynunda taşıdığı aksesuarı "portatif vibratör" olarak tanımlaması ve bu konudaki açıklamaları olduğu ifade edildi. Savcılık tarafından başlatılan inceleme kapsamında program kayıtlarının değerlendirileceği ve gerekli hukuki sürecin işletileceği öğrenildi.

TCK 226. MADDE NEDİR?

Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi, müstehcenlik suçuna ilişkin düzenlemeleri içeriyor. Maddede, toplumun genel ahlakını ilgilendiren bazı fiillere yönelik cezai hükümler yer alırken, somut olayın bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine yürütülecek soruşturma sonucunda karar verilecek.

SÜREÇ SORUŞTURMA AŞAMASINDA

Bennu Gerede hakkında başlatılan dosya şu an soruşturma aşamasında bulunuyor. Savcılık tarafından yapılacak incelemeler ve toplanacak deliller doğrultusunda dosya hakkında takipsizlik kararı verilmesi ya da yeterli şüphe oluşması halinde iddianame hazırlanması gibi hukuki süreçler değerlendirilecek. Gerede veya avukatları tarafından soruşturmaya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

BENNU GEREDE KİMDİR?

Bennu Gerede, Türkiye'nin tanınmış fotoğraf sanatçılarından biri olarak sanat dünyasında uzun yıllardır adından söz ettiriyor. Moda, portre ve belgesel fotoğrafçılığı alanındaki çalışmalarıyla bilinen Gerede, son dönemde katıldığı televizyon ve dijital platform programlarındaki açıklamalarıyla da gündeme geliyor. Son olarak hakkında başlatılan soruşturmanın ardından "Bennu Gerede kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları internet kullanıcıları tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

BENNU GEREDE KİMDİR?

Bennu Gerede, 1970 yılında Almanya'nın Münih kentinde dünyaya geldi. Sanat ve medya dünyasının yakından tanıdığı isimlerden biri olan Gerede, gazeteci ve oyuncu ailesinden geliyor. Çocukluk yıllarının ardından eğitim hayatını yurt dışında sürdüren Bennu Gerede, fotoğrafçılık alanında uzmanlaşarak profesyonel kariyerine bu alanda yön verdi.

FOTOĞRAFÇILIK KARİYERİYLE TANINDI

Moda, portre ve yaşam tarzı fotoğrafçılığı alanında çalışmalar gerçekleştiren Bennu Gerede, hem Türkiye'de hem de yurt dışında çeşitli dergi ve projelerde yer aldı. Ünlü isimlerle yaptığı fotoğraf çekimleri ve özgün sanat anlayışıyla dikkat çeken Gerede, yıllar içerisinde sergiler açtı ve farklı sanat projelerine imza attı.

TELEVİZYON PROGRAMLARIYLA DA GÜNDEME GELDİ

Fotoğrafçılığın yanı sıra televizyon projelerinde de yer alan Bennu Gerede, farklı dönemlerde yarışma ve söyleşi programlarına katıldı. Medyada yaptığı açıklamalar ve sosyal yaşamına ilişkin paylaşımlarıyla zaman zaman kamuoyunun gündemine gelen Gerede, kendine özgü yaşam tarzı ve görüşleriyle dikkat çeken isimler arasında bulunuyor.

BENNU GEREDE NEDEN GÜNDEMDE?

Bennu Gerede, katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalar nedeniyle yeniden gündeme geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, programdaki ifadeleri nedeniyle Gerede hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi kapsamında re'sen soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından kamuoyunda Gerede'nin hayatı, kariyeri ve sanat çalışmaları yeniden merak edilmeye başlandı.

ÖZEL HAYATI

Bennu Gerede, özel yaşamı ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamalarla da zaman zaman gündeme geldi. Dört çocuk annesi olan Gerede, uzun yıllardır fotoğrafçılık mesleğini sürdürürken sanat, yaşam tarzı ve toplumsal konular üzerine yaptığı paylaşımlarla da takip ediliyor. Kariyeri boyunca hem Türkiye'de hem de uluslararası platformlarda çalışmalarını sürdüren Bennu Gerede, fotoğraf sanatındaki üretimleriyle tanınan isimlerden biri olmaya devam ediyor.