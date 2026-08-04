Oyuncu ve fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından yeniden kamuoyunun gündemine geldi. Uzun yıllardır fotoğrafçılık alanındaki çalışmalarıyla tanınan Gerede, aynı zamanda oyunculuk kariyeri ve televizyon projeleriyle de bilinen isimler arasında yer alıyor. Peki, Bennu Gerede kimdir, ne iş yapıyor? Bennu Gerede kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

BENNU GEREDE KİMDİR?

Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası doktor, annesi ise senarist olan Gerede, köklü bir aile geçmişine sahiptir. Dedesi, Kurtuluş Savaşı gazisi, Atatürk'ün yaveri ve eski büyükelçi albay Hüsrev Gerede olarak bilinmektedir.

Henüz altı aylıkken babasının Birleşmiş Milletler'deki görevi nedeniyle ailesiyle birlikte New York'a taşındı. Babası burada yaklaşık 15 yıl boyunca Birleşmiş Milletler doktoru olarak görev yaptı. Çocukluk ve gençlik yıllarının önemli bir bölümünü Amerika Birleşik Devletleri'nde geçiren Bennu Gerede, eğitim hayatını da büyük ölçüde burada sürdürdü.

Lisans eğitimini New York'ta bulunan Parsons School of Art'ta fotoğrafçılık üzerine tamamladı. Daha sonra bir süre Fransa'nın güneyindeki yatılı okulda eğitim gördü ve fotoğrafçılık alanındaki çalışmalarını yaklaşık dört yıl daha sürdürdü. Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerek profesyonel fotoğrafçılık kariyerine başladı.

Uzun yıllar New York'ta yaşayan Gerede, dünyanın farklı ülkelerinde fotoğraf sergileri açtı ve eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Fotoğraf sanatındaki çalışmalarıyla Türkiye'nin tanınan isimlerinden biri haline geldi.

Oyunculuk kariyerine ise 1989 yılında TRT'de yayınlanan "İz Peşinde" dizisinde canlandırdığı Füsun karakteriyle adım attı. İlk sinema filmi ise 1991 yapımı "Kurt Kanunu" oldu. Daha sonra "Aşk Ölümden Soğuktur" filminde Kadir İnanır ile başrolü paylaştı. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini annesi Canan Gerede üstlendi.

2013 yılında Panama'da gerçekleştirilen ve Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasına Ünlüler takımında katılarak televizyon izleyicisinin de yakından tanıdığı isimlerden biri oldu.

BENNU GEREDE NE İŞ YAPIYOR?

Bennu Gerede'nin meslek hayatının merkezinde fotoğrafçılık bulunmaktadır. Eğitimini bu alanda tamamlayan Gerede, uzun yıllardır profesyonel fotoğraf sanatçısı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Kariyeri boyunca yurt içinde ve yurt dışında çeşitli fotoğraf sergileri düzenleyen Gerede, moda ve portre fotoğrafçılığı başta olmak üzere farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştirdi. Fotoğrafçılığın yanı sıra kariyerinin farklı dönemlerinde oyunculuk, mankenlik ve fotomodellik de yaptı.

Televizyon izleyicileri tarafından ise özellikle 2013 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasına katılmasıyla daha geniş kitleler tarafından tanındı.

BENNU GEREDE KAÇ YAŞINDA?

Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

BENNU GEREDE NERELİ?

Bennu Gerede, İstanbul doğumludur.

Doğumunun ardından ailesiyle birlikte New York'a taşınan Gerede, çocukluk ve eğitim yıllarının büyük bölümünü Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdi. Daha sonra Fransa'da eğitim aldı ve ardından Türkiye'ye dönerek meslek hayatına burada devam etti.

BENNU GEREDE'NİN ÖZEL HAYATI

Bennu Gerede, 1999 yılında Amsterdam'da tanıştığı fotoğrafçı Koray Erkaya ile aynı yıl Mısır'ın Sina Çölü'nde Bedevi geleneğine göre evlendi.

Bu evlilikten 2000 yılında dünyaya gelen Daren ve Dilan isimli ikiz oğulları ile 2001 yılında doğan Miro isimli bir oğlu oldu. Çift 2006 yılında yollarını ayırdı.

Daha sonra Ahmet Ağaoğlu ile birlikteliğinden Kai isimli bir oğlu dünyaya geldi. Böylece Bennu Gerede'nin toplam dört oğlu bulunmaktadır.

Gerede, 19 Mart 2010 tarihinde Cem Büyükhanlı ile evlendi. Bu evlilik 6 Mayıs 2011 tarihinde sona erdi.

BENNU GEREDE'NİN OYUNCULUK KARİYERİ

Oyunculuk kariyerinde televizyon ve sinema projelerinde yer alan Bennu Gerede'nin filmografisi şu şekildedir:

1989 – İz Peşinde

1991 – Kurt Kanunu

1994 – Aşk Ölümden Soğuktur

1997 – Ağır Roman (Konuk Oyuncu - Fotoğrafçı)

1998 – Parçalanma