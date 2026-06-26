Benim Kocam Yapmaz filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Benim Kocam Yapmaz filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Benim Kocam Yapmaz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Benim Kocam Yapmaz filmini izleyecek olanların merak ettiği Benim Kocam Yapmaz konusu nedir, Benim Kocam Yapmaz oyuncuları kimler ve Benim Kocam Yapmaz özeti gibi konuları inceliyoruz.

BENİM KOCAM YAPMAZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

“Benim Kocam Yapmaz” filmi, televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemden bu yana izleyiciler tarafından merak edilen yapımlar arasında yer alıyor. Film özellikle çekim yeri, oyuncu kadrosu ve konusu ile araştırılıyor. Yapımın çekim detayları da netlik kazandı.

Film, İstanbul’un farklı semtlerinde çekilmiştir. Şehrin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen çekimler, hikâyenin günlük yaşam atmosferini destekleyecek şekilde planlanmıştır.

BENİM KOCAM YAPMAZ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yapımın 2020 yılında çekildiği ve daha sonra televizyon ekranlarında yayınlandığı bilinmektedir.

Film, 2021 yılında da TV gösterimleriyle yeniden izleyiciyle buluşmuştur.

BENİM KOCAM YAPMAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

“Benim Kocam Yapmaz”, komedi türünde bir televizyon filmidir. Hikâye, örnek bir evlilik yaşayan Selvi ve eşi Sami üzerinden ilerler.

Selvi, kocasının sadakatine tamamen güvenen bir kadındır. Ancak Sami’nin geçirdiği bir kaza sonrası ortaya çıkan bazı şüpheli durumlar, Selvi’nin dünyasını altüst eder. Gerçeği öğrenmeye çalışan Selvi ve ailesi, kendilerini komik ve karmaşık olayların içinde bulur.

Film, evlilik, güven ve yanlış anlaşılmalar üzerine kurulu mizahi bir hikâye sunar.

BENİM KOCAM YAPMAZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin dikkat çeken oyuncu kadrosunda şu isimler yer almaktadır:

• Merve Sevi

• Çağkan Çulha

• Nurseli İdiz

• Şeyla Halis

• Kimya Gökçe Aytaç

• Wilma Elles

• Orçun Kaptan

BENİM KOCAM YAPMAZ FİLMİ HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Komedi türündeki yapım, televizyon filmi formatında hazırlanmış olup aile ilişkileri ve yanlış anlaşılmalar üzerinden ilerleyen hafif tempolu bir hikâye sunmaktadır. İstanbul’un farklı semtlerinde çekilmesi, filme doğal bir şehir atmosferi katmıştır.