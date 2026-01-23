Belçim Bilgin, Türk sinema ve televizyon dünyasının dikkat çeken isimlerinden biridir. Sanat kariyerine 2005 yılında 'Sıfır Kilometre' filmiyle başlayan Bilgin, kısa sürede hem ulusal hem de uluslararası arenada tanınan bir oyuncu haline gelmiştir. Peki, Belçim Bilgin kimdir? Belçim Bilgin kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? Detaylar haberimizde.

BELÇİM BİLGİN KİMDİR?

Belçim Bilgin, 31 Ocak 1983 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Kültürel mirasıyla dikkat çeken Bilgin, Kürt kökenli bir aileye mensuptur. Babası Abdurrahim Bilgin Tunceli kökenli, annesi Emine Bilgin ise Mardin ve Batmanlıdır. Bilgin'in Fırat adında bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Tarihsel olarak önemli bir aile bağının da taşıyıcısıdır; Şeyh Said'in torunudur. Kendi ifadesiyle, Şeyh Said babasının dedesinin büyük ağabeyidir.

Eğitim hayatına Ankara'da Salih Alptekin İlkokulu'nda başlayan Bilgin, babasının tayini sebebiyle İskenderun'a taşınmış ve ortaokul ile lise eğitimini Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. 2001 yılında liseden mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde yükseköğrenime başlamış, ancak tiyatroya olan ilgisi nedeniyle eğitimine ara vererek oyunculuk kariyerine odaklanmıştır.

Belçim Bilgin'in oyunculuk kariyeri, lise yıllarında amatör tiyatro çalışmalarıyla başlamıştır. 2002 yılında Yılmaz Erdoğan ile tanışması kariyerinde bir dönüm noktası olmuş, profesyonel oyunculuk yolunu açmıştır.

İlk profesyonel deneyimini 2005 yılında Hiner Saleem'in yönettiği 'Sıfır Kilometre' filminde Selma karakteriyle yaşayan Bilgin, Paris'e taşınarak burada iki yıl boyunca yaşamış ve 'Dol' adlı filmde rol almıştır. 2006 yılında Türkiye'ye dönerek Yılmaz Erdoğan ile evlenmiş ve aynı yıl 'Hatırla Sevgili' dizisinde Defne karakteriyle televizyon izleyicisinin beğenisini kazanmıştır.

BELÇİM BİLGİN KAÇ YAŞINDA?

Belçim Bilgin, 31 Ocak 1983 doğumludur.

BELÇİM BİLGİN ASLEN NERELİ?

Babası Tunceli, annesi ise Mardin ve Batman kökenlidir.

BELÇİM BİLGİN EVLİ Mİ?

Belçim Bilgin, 10 Ağustos 2006 tarihinde oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan ile evlenmiştir. Bu evlilikten 24 Aralık 2009 tarihinde Rodin Nazım adında bir oğulları olmuştur. 2014 yılında aile, ABD'nin Beverly Hills şehrine taşınmıştır. Ancak 2018 yılında çift, 12 yıllık evliliklerini dostane bir şekilde sonlandırmıştır.

Boşanmanın ardından Bilgin, oğlu Rodin Nazım ile birlikte Londra'ya taşınmış ve yeni bir hayat kurmuştur. Daha sonra Kanada'ya yerleşmiş, ardından Türkiye'ye geri dönerek oyunculuk kariyerine devam etmiştir. Bilgin, evlilik kurumuna dair olumsuz düşüncelerini açıkça paylaşmış, tekrar evlenmeyi düşünmediğini ifade etmiştir.

BELÇİM BİLGİN'İN SANAT KARİYERİ VE DİZİ/FİLM BAŞARILARI

Belçim Bilgin, televizyon ve sinema dünyasında geniş bir yelpazede projelerde rol almıştır:

Diziler:

Hatırla Sevgili (2006–2008) – Defne Gürsoy Karayel

Yol Arkadaşım (2008–2009) – Figen

Keşanlı Ali Destanı (2011–2012) – Zilha

Kördüğüm (2016) – Naz Özer

Hekimoğlu (2020) – Selin Kurt

Filmler:

Sıfır Kilometre (2005) – Selma

Dol (2007) – Taman

Güz Sancısı (2009) – Nemika

Aşk Tesadüfleri Sever (2011) – Deniz Usman

Kelebeğin Rüyası (2013) – Suzan Özsoy

Sadece Sen (2014) – Hazal

Backstabbing for Beginners (2018) – Nashim

Babamın Kemanı (2022) – Suna

Roza (2023) – Fate

Hatıran Yeter (2024) – Zehra

Bilgin'in film ve dizilerdeki performansları, onu sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da tanınır bir oyuncu yapmıştır. Cannes Film Festivali ve Berlin Film Festivali gibi uluslararası platformlarda yer alması, sanat kariyerinin global ölçekte de dikkat çekmesini sağlamıştır.