Belçika Türkiye maçı ne zaman, nerede, hangi kanalda?

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A Milli Futbol Takımı’nın Belçika ile oynayacağı karşılaşmanın detayları merak konusu oldu. Belçika- Türkiye maçının ne zaman ve nerede oynanacağı, mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılırken, karşılaşmanın yayın bilgileri de yakından takip ediliyor.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Belçika ile Türkiye arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Belçika ile karşı karşıya geleceği maçın tarihi, saati ve yayın kanalı merak ediliyor. Belçika-Türkiye maçı, 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçika-Türkiye karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Milli maç heyecanını televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi ATV üzerinden izleyebilecek. Yayın platformlarındaki kanal numaralarının değişebilmesi nedeniyle maç öncesinde güncel kanal bilgilerinin kontrol edilmesi gerekiyor.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Belçika-Türkiye maçı 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te ekranlara gelecek.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Belçika ile Türkiye arasındaki mücadele Belçika'nın Liège kentinde bulunan Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmada A Milli Futbol Takımı deplasmanda sahaya çıkacak.

ATV BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Belçika-Türkiye maçının yayıncısı ATV olacak. ATV, Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24 ve Turkcell TV+ 24. kanaldan izlenebiliyor. Platformların kanal numaralarında değişiklik olabileceği için izleyicilerin karşılaşma öncesinde güncel yayın listesini kontrol etmesi gerekiyor.

ATV'nin internet üzerinden sunduğu canlı yayın seçeneğiyle de karşılaşmanın takip edilmesi mümkün olacak.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı karşılaşma 2 Ekim 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. UEFA Uluslar Ligi mücadelesi saat 21.45'te başlayacak.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Belçika-Türkiye maçına ilişkin merak edilen bilgiler şöyle:

• Maç: Belçika - Türkiye

• Tarih: 2 Ekim 2026 Cuma

• Saat: 21.45

• Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

• Stadyum: Maurice Dufrasne Stadı, Liège

• Yayıncı: ATV