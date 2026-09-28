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Kastamonu'da etek giyip iş yeri kurşunlayan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

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Kastamonu'da etek giyip iş yeri kurşunlayan şüphelilerden 3'ü tutuklandı
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Kastamonu'da bir iş yerinin gece kurşunlanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Yakalanmamak için etek giyip yüzünü kapatan şüphelilerin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı; aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kastamonu'da yakalanmamak için etek giyip yüzlerini kapatarak bir iş yerini kurşunlayan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da bir iş yerinin gece vakti kurşunlanmasıyla ilgili Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde olayı gerçekleştirilen şüpheliler tespit edildi. Dört ayrı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yakalanmamak için etek giymişler

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslardan birinin uzun namlulu silahla iş yerine ateş ettiği görülüyor. Görüntülerde şahsın yakalanmamak için etek giydiği ve yüzünü kapattığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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