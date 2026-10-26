Beinsport tek maç satın alma var mı, Galatasaray Fenerbahçe tek maç satın alma var mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig’de bu akşam oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisi öncesinde, aboneliği bulunmayan futbolseverler maçı izlemenin en pratik yolunu araştırıyor. Sezonluk bir pakete bağlanmadan yalnızca derbiyi izlemek isteyen taraftarlar, “beIN Sports tek maç satın alma var mı?” ve “Galatasaray Fenerbahçe tek maç satın alınabilir mi?” sorularına yanıt arıyor.
Sorunun yanıtı kullanılan platforma göre değişiyor. beIN Sports’un dijital yayın platformu TOD’da (eski adıyla beIN Connect) Süper Lig maçları için tek maç satışı yapılmıyor. Digiturk uydu aboneleri ise “İzle-Öde” servisi üzerinden tek maç satın alabiliyor. İnternetten izlemek isteyenler için tek maça en yakın seçenek ise taahhütsüz aylık paketler. İşte derbiyi izleme seçeneklerine dair bilinmesi gerekenler.
BEİN SPORTS TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?
beIN Sports’un internet tabanlı yayın platformu TOD’da, Galatasaray – Fenerbahçe derbisi de dahil olmak üzere Süper Lig maçları tek tek satışa sunulmuyor. Yayıncı kuruluşun dijital yayın politikası gereği TOD’da tek maçlık yayın hakkı yerine dönemsel spor paketleri bulunuyor.
DİGİTURK’TE TEK MAÇ SATIN ALINIR MI?
Evet. Digiturk uydu ya da kutu üyeliği bulunan aboneler, “İzle-Öde” servisi aracılığıyla tek maç satın alabiliyor. Bu servisle satın alınan karşılaşmalar, Digiturk’ün İzle-Öde kanalları üzerinden izlenebiliyor ve ücret abonenin faturasına yansıtılıyor. Güncel ücret ve satın alma adımları için Digiturk’ün resmi kanalları kontrol edilmeli.
TOD’DA DERBİ NASIL İZLENİR?
TOD üzerinden derbiyi izlemek isteyenlerin Süper Lig maçlarını kapsayan bir pakete abone olması gerekiyor. Tek maç satın almaya en yakın seçenek, taahhütsüz aylık Süper Lig paketi olarak öne çıkıyor. Bu paketle derbiyi izleyen kullanıcılar, dilerlerse aboneliklerini maç sonrasında iptal edebiliyor. Paketlerin güncel ücretleri TOD’un resmi internet sitesi ve uygulamasında yer alıyor.
“TEK MAÇ SATIN AL” SİTELERİNE DİKKAT
İnternette “Galatasaray – Fenerbahçe tek maç satın al” başlığıyla yer alan bazı siteler, aslında yalnızca paket satış sayfalarına yönlendirme yapıyor ya da resmi olmayan teklifler sunuyor. Uzmanlar, ödeme yapmadan önce sitenin TOD veya Digiturk’ün resmi kanalı olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Resmi olmayan sitelerde dolandırıcılık ve kişisel veri hırsızlığı riski bulunuyor.
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Derbi, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz olarak yayınlanmayacak.
İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT
Derbi saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı beIN Sports ve resmi platformları üzerinden izlenmesi öneriliyor.