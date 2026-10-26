Beinsport tek maç satın alma var mı, Galatasaray Fenerbahçe tek maç satın alma var mı?

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Sorunun yanıtı kullanılan platforma göre değişiyor. beIN Sports’un dijital yayın platformu TOD’da (eski adıyla beIN Connect) Süper Lig maçları için tek maç satışı yapılmıyor. Digiturk uydu aboneleri ise “İzle-Öde” servisi üzerinden tek maç satın alabiliyor. İnternetten izlemek isteyenler için tek maça en yakın seçenek ise taahhütsüz aylık paketler. İşte derbiyi izleme seçeneklerine dair bilinmesi gerekenler.

BEİN SPORTS TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

beIN Sports’un internet tabanlı yayın platformu TOD’da, Galatasaray – Fenerbahçe derbisi de dahil olmak üzere Süper Lig maçları tek tek satışa sunulmuyor. Yayıncı kuruluşun dijital yayın politikası gereği TOD’da tek maçlık yayın hakkı yerine dönemsel spor paketleri bulunuyor.

DİGİTURK’TE TEK MAÇ SATIN ALINIR MI?

Evet. Digiturk uydu ya da kutu üyeliği bulunan aboneler, “İzle-Öde” servisi aracılığıyla tek maç satın alabiliyor. Bu servisle satın alınan karşılaşmalar, Digiturk’ün İzle-Öde kanalları üzerinden izlenebiliyor ve ücret abonenin faturasına yansıtılıyor. Güncel ücret ve satın alma adımları için Digiturk’ün resmi kanalları kontrol edilmeli.

TOD’DA DERBİ NASIL İZLENİR?

TOD üzerinden derbiyi izlemek isteyenlerin Süper Lig maçlarını kapsayan bir pakete abone olması gerekiyor. Tek maç satın almaya en yakın seçenek, taahhütsüz aylık Süper Lig paketi olarak öne çıkıyor. Bu paketle derbiyi izleyen kullanıcılar, dilerlerse aboneliklerini maç sonrasında iptal edebiliyor. Paketlerin güncel ücretleri TOD’un resmi internet sitesi ve uygulamasında yer alıyor.

“TEK MAÇ SATIN AL” SİTELERİNE DİKKAT

İnternette “Galatasaray – Fenerbahçe tek maç satın al” başlığıyla yer alan bazı siteler, aslında yalnızca paket satış sayfalarına yönlendirme yapıyor ya da resmi olmayan teklifler sunuyor. Uzmanlar, ödeme yapmadan önce sitenin TOD veya Digiturk’ün resmi kanalı olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Resmi olmayan sitelerde dolandırıcılık ve kişisel veri hırsızlığı riski bulunuyor.