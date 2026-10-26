beIN Sports tek maç satın alma var mı, Galatasaray – Fenerbahçe tek maç satın alma var mı?

Merak edilen sorunun yanıtı net: beIN Sports ve dijital platformu TOD’da Süper Lig maçları için tek maç satın alma seçeneği bulunmuyor. Galatasaray – Fenerbahçe derbisini izlemek isteyenlerin, karşılaşmayı kapsayan bir abonelik paketi satın alması gerekiyor. Bu durumda tek maç satın almaya en yakın seçenek, taahhütsüz aylık Süper Lig paketi olarak öne çıkıyor. İşte derbiyi izlemek isteyenler için bilinmesi gerekenler.

BEİN SPORTS TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

Hayır. beIN Sports, Süper Lig yayınlarını aylık ve sezonluk abonelik sistemiyle sunuyor. Bu nedenle Galatasaray – Fenerbahçe derbisi de dahil olmak üzere Süper Lig maçlarını tek tek satın alma imkânı bulunmuyor.

TOD TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

TOD’da da Süper Lig karşılaşmaları için standart bir tek maç paketi sunulmuyor. Daha önceki derbiler öncesinde de TOD, tek maç satışı bulunmadığını açıklamıştı. Derbiyi izlemek isteyen kullanıcıların, satın alma öncesinde seçtikleri paketin Süper Lig maçlarını kapsayıp kapsamadığını kontrol etmesi gerekiyor.

DERBİYİ İZLEMEK İÇİN EN PRATİK YOL NE?

Tek maç satın alma seçeneği bulunmadığı için derbiyi izlemek isteyenler açısından en pratik yol, taahhütsüz aylık Süper Lig paketi. Bu paketle maçı izleyen kullanıcılar, ay sonunda üyeliklerini yenilememeyi tercih edebiliyor. Basına yansıyan bilgilere göre TOD’un 1 aylık Süper Lig paketinin ücreti 1.590 TL civarında bulunuyor. Ancak fiyatlar kampanyalara ve satın alma tarihine göre değişebildiği için güncel ücretin TOD’un resmi satın alma sayfasından kontrol edilmesi öneriliyor.

TOD ÜYELİĞİ NASIL SATIN ALINIR?

TOD üyeliği, platformun resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden satın alınabiliyor. Kullanıcıların hesap oluşturduktan sonra Süper Lig maçlarını kapsayan paketi seçerek ödeme adımlarını tamamlaması yeterli. Üyelik işlemlerinin maç saatinden önce tamamlanması, derbinin ilk dakikalarını kaçırmamak açısından önemli.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray – Fenerbahçe derbisi, bu akşam saat 21.30’da RAMS Park’ta başlayacak. Karşılaşma, Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’un beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç şifresiz yayınlanmayacak; televizyonda beIN Sports 1’e Digiturk’te 77 numaralı kanaldan ulaşılabiliyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Derbi öncesinde sosyal medyada “ücretsiz canlı izle” vaadiyle paylaşılan bağlantılar, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım, kart bilgisi dolandırıcılığı ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Ayrıca “tek maç satın al” adıyla sunulan resmi olmayan tekliflere karşı da dikkatli olunması gerekiyor. Derbinin yalnızca resmi yayıncı üzerinden izlenmesi öneriliyor.