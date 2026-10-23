Behzat Ç. Çekiç ve Gül izle! (Full HD) Behzat Ç. 4. sezon izle (TÜM BÖLÜMLER) Behzat Ç. yeni sezon nereden, nasıl izlenir?

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“Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi” dizisinin dördüncü sezonu, 23 Ekim itibarıyla izleyiciyle buluştu. HBO Max tarafından yayımlanan yeni sezon, sekiz bölümden oluşuyor. Şule’nin ölümünün ardından üç yıllık zaman atlamasıyla başlayan sezonda Behzat Ç. ve cinayet büro ekibinin hikâyesi devam ediyor. Peki, Behzat Ç. 4. sezon izle (TÜM BÖLÜMLER) Behzat Ç. yeni sezon nereden, nasıl izlenir? Behzat Ç. yeni sezon hangi platformda? Behzat Ç. Çekiç ve Gül izle! (Full HD)

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL İZLE! (FULL HD)

“Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi”nin dördüncü sezonu, 23 Ekim’de HBO Max üzerinden izleyiciye sunuldu. Sekiz bölümün tamamı aynı gün platformda yayımlandı. Böylece dizinin yeni sezonunu takip etmek isteyen izleyiciler, sezonun tüm bölümlerine HBO Max üzerinden ulaşabiliyor.

Yeni sezonda hikâye, Şule’nin ölümünün ardından yaşanan üç yıllık zaman atlamasıyla ilerliyor. Behzat’ın intikamını aldığı, Savcı Esra’nın görevine döndüğü ve cinayet bürodaki işlerin devam ettiği bir dönem anlatılıyor. Dizinin dördüncü sezonu, yalnızca HBO Max üzerinden izlenebiliyor.

BEHZAT Ç. 4. SEZON İZLE (TÜM BÖLÜMLER)

Behzat Ç. dizisinin “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi” adıyla devam eden yapımının dördüncü sezonu, toplam sekiz bölümden oluşuyor. HBO Max, yeni sezonun bütün bölümlerini 23 Ekim’de aynı anda yayımladı. Bu nedenle sezonu takip etmek isteyenler, bölümlerin tamamına platform üzerinden erişebiliyor.

Dördüncü sezonun çekimleri, Erdal Beşikçioğlu’nun tutuklanmasından önce tamamlandı. Beşikçioğlu, yeni sezonda Behzat Ç. karakteriyle son bölüme kadar yer alıyor. Dizinin yeni sezonu, önceki hikâyenin devamını sekiz bölüm boyunca izleyiciye sunuyor.

BEHZAT Ç. YENİ SEZON NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Behzat Ç. dizisinin yeni sezonunu izlemek isteyenlerin kullanabileceği platform HBO Max. “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi”nin dördüncü sezonu, 23 Ekim itibarıyla sekiz bölümün tamamıyla platformda yayımlandı.

İzleyiciler, HBO Max üzerinden dizinin dördüncü sezonuna ulaşabiliyor. Yeni sezonun tüm bölümleri aynı tarihte yayına alındığı için bölümler, platformda sezonun tamamı şeklinde izlenebiliyor.

BEHZAT Ç. HANGİ PLATFORMDA?

“Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi” dizisinin dördüncü sezonu HBO Max platformunda yayımlanıyor. Yapımın sekiz bölümden oluşan yeni sezonu, 23 Ekim’de izleyiciyle buluştu. Dizinin dördüncü sezonu yalnızca HBO Max’te yayında.

BEHZAT Ç. YENİ SEZON KAÇ BÖLÜM?

Behzat Ç. dizisinin “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi” adıyla yayımlanan dördüncü sezonu toplam sekiz bölümden oluşuyor. HBO Max, sezonun bütün bölümlerini 23 Ekim’de aynı anda izleyiciye sundu.

Yeni sezonun hikâyesi, Şule’nin ölümünün ardından geçen üç yıllık sürenin sonrasını konu alıyor. Behzat’ın intikamını aldığı, Savcı Esra’nın görevine döndüğü ve cinayet bürodaki çalışmaların sürdüğü sezonda Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. karakteriyle son bölüme kadar yer alıyor.

BEHZAT Ç. YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

“Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi” dizisinin dördüncü sezonunda Erdal Beşikçioğlu, Canan Ergüder, İnanç Konukçu, Berkan Şal ve Güven Kıraç rol alıyor. Yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca Derin Beşikçioğlu, Kaan Sevi, Berke Üzrek, Eray Eserol, Selen Öztürk, Emrah Elçiboğa, Önder Selen, Ege Aydan ve Suat Sungur bulunuyor.

Dizinin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken senaryosu Emrah Serbes tarafından kaleme alınıyor. Ortaks Yapım imzası taşıyan dizinin dördüncü sezonu, sekiz bölüm halinde HBO Max’te yayımlanıyor.

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

“Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi” dizisinin dördüncü sezonu, 23 Ekim’de HBO Max’te yayımlandı. Yeni sezonun sekiz bölümünün tamamı aynı gün erişime açıldı. Bu nedenle dizinin dördüncü sezonunu bekleyen izleyiciler, tüm bölümleri platform üzerinden izleyebiliyor.