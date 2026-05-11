Gazeteci Emin Pazarcı’nın kızı Avukat Begüm Ece Pazarcı, sosyal medyada paylaşılan çakarlı araç görüntüleri nedeniyle kamuoyunun en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Galatasaray – Antalyaspor maçına giderken çekilen görüntülerde çakar tertibatlı bir aracın içinde yer alan Begüm Ece Pazarcı’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Tepkilerin büyümesi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından resmi açıklama yapılırken, araç hakkında yüksek miktarda para cezası ve trafikten men kararı uygulandı. Peki, Begüm Ece Pazarcı kimdir, ne iş yapıyor? Emin Pazarcı'nın kızı Begüm Ece Pazarcı kaç yaşında, nereli? Detaylar...

BEGÜM ECE PAZARCI KİMDİR?

Begüm Ece Pazarcı, gazeteci ve köşe yazarı Emin Pazarcı’nın kızıdır. Son günlerde sosyal medyada yayılan çakarlı araç görüntüleri nedeniyle kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Özellikle Galatasaray – Antalyaspor maçına giderken çektiği video paylaşımı, kısa süre içinde büyük tartışmalara neden olmuş ve sosyal medya gündeminde geniş yer bulmuştur.

Tepkilerin artmasının ardından Begüm Ece Pazarcı söz konusu paylaşımı kısa süre içinde silerken, konu yalnızca sosyal medya tartışması olmaktan çıkarak resmi makamların da dahil olduğu bir sürece dönüştü. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, görüntülerde yer alan araç hakkında işlem yapıldığı duyuruldu.

Begüm Ece Pazarcı ise yaptığı açıklamada, aracın kendisine ait olmadığını ve yalnızca araçta yolcu olarak bulunduğunu ifade etti. Açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Konuyu çok dikkate almamıştım ve açıklama yapmayacaktım ama madem babama da saldırılıyor ve ahlaksızca bir şekilde bana mesajlar atılıyor o zaman iki kelime edeyim.. Malum Ankara’da yaşıyorum ben… Kullandığım araç Ankara’da… İstanbul’a arkadaşlarımın aracıyla geldik. Maç günü yasal olarak kendisine bu araç tahsis edilmiş olan bir yakınım başka yere geçerken beni de stada bıraktı. Kendisi de aynı araçta önde oturuyordu. Maç ve şampiyonluk heyecanıyla ben de bir video paylaştım. Hepsi bu. İstediğiniz yerden istediğiniz araştırmayı yapabilirsiniz ki benim bir çakarlı aracım yok. Hiçbir ayrıcalığım da yok. Zannettiğiniz rakamları da kazanmıyorum. Ofisimde kiracıyım mesela… Ezcümle, konu bundan ibaret. Türkiye gündeminde tt yapacak kadar büyütülecek bir durum da yok. Bugün İstanbul’da hava çok güzel bırakın biraz sosyal medyayı bırakın nefret kusmayı da çıkın dışarıda bir hava alın iyi gelir… Sevgiler.”

BEGÜM ECE PAZARCI NE İŞ YAPIYOR?

Begüm Ece Pazarcı’nın avukat olduğu biliniyor. Kamuoyuna yansıyan bilgilerde mesleğini hukuk alanında sürdürdüğü belirtilirken, yaptığı açıklamada “Ofisimde kiracıyım” ifadelerini kullanması da aktif olarak avukatlık yaptığını ortaya koydu.

Sosyal medyada gündeme gelen olayın ardından özellikle mesleki kariyeri ve çalışma hayatı da araştırılmaya başlandı. Ancak kamuoyuna açık kaynaklarda Begüm Ece Pazarcı’nın çalıştığı kurum ya da kariyer geçmişine ilişkin ayrıntılı bilgiler yer almıyor.

Tartışmaların büyümesinin ardından babası Emin Pazarcı da sert ifadeler içeren bir açıklama yaptı. Araçla ilgili iddialara yanıt veren Pazarcı, çakarlı aracın kızına değil kendisine ait olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

“Ulan it kopuk takımı... Çakarlı araç mı arıyorsunuz? Kızımda değil, bende var. Ama bir kere bile kullanmadım. Tersini ispat eden çıkarsa, alnını karışlarım! Niye mi var? Sizin gibi pislikler yüzünden! Terör örgütlerinin ölüm listesinden çıktım. Dergilerine kapak yapıp hedef gösterdiler. Geçmişte defalarca silahlı saldırıya uğradım. Tedbiren duruyor. Olmasın mi? Taşlar bağlansın ve köpekler serbest mi gezsin?”

BEGÜM ECE PAZARCI KAÇ YAŞINDA?

Begüm Ece Pazarcı’nın yaşıyla ilgili kamuoyuna yansıyan resmi veya doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Begüm Ece Pazarcı’nın nereli olduğuna dair de kamuoyuna açık net bir bilgi bulunmuyor. Ancak yaptığı açıklamada Ankara’da yaşadığını ifade etti.

Kendi açıklamasında yer alan:

“Malum Ankara’da yaşıyorum ben…”

ifadeleri nedeniyle yaşamını Ankara’da sürdürdüğü biliniyor. Bunun dışında memleketine ilişkin doğrulanmış resmi bir bilgi kamuoyuna yansımış değil.

İSTANBUL EMNİYETİNDEN RESMİ AÇIKLAMA: 173 BİN TL CEZA VE TRAFİKTEN MEN

Olayın sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından resmi açıklama yapıldı. Açıklamada, görüntülerde yer alan araçla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Emniyet açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya platformlarında, çakar tertibatı bulunan bir araç içerisinde paylaşım yapan B.E.P. isimli şahsa ilişkin görüntülerin yer alması üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Koruma Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde, görüntülere konu olan şahıs adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmamaktadır. Söz konusu görüntülerdeki araç tespit edilmiş; 173.392 TL idari para cezası uygulanmış, aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine ve sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik cezai işlemler başlatılmıştır. Geçiş üstünlüğü hakkının amacı dışında kullanımına yönelik denetimlerimiz aralıksız sürdürülmekte olup, mevzuata aykırı hiçbir kullanıma müsamaha gösterilmemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Yapılan açıklamayla birlikte olay yalnızca sosyal medya gündeminde değil, hukuki ve idari boyutuyla da Türkiye’nin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.