Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım kimdir? Muzaffer Yıldırım'ın şantaj arşivinde neler var?

Muzaffer Yıldırım, İstanbul'da ünlü isimlere yönelik düzenlenen VIP partiler ve kumar faaliyetleriyle gündeme gelen bir iş insanı olarak dikkat çekiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, Yıldırım'ın sahibi olduğu Bebek Otel, soruşturmanın merkezi konumuna yükseldi. Peki, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım kimdir? Muzaffer Yıldırım şantaj arşivinde neler var? Detaylar...

MUZAFFER YILDIRIM KİMDİR?

Bebek Otel'de düzenlenen partilerde, özellikle gizliliğe büyük önem verildiği ve ünlü isimlerin otelde bulunduklarının farklı isimlerle kayıt altına alındığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında otelin sahibi Muzaffer Yıldırım ve işletme müdürü Arif Altunbulak tutuklanmıştı. Yıldırım'ın adı, oteldeki VIP partiler ve gizli kayıt sistemleriyle doğrudan ilişkilendirildi.

MUZAFFER YILDIRIM ŞANTAJ ARŞİVİNDE NELER VAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın derinleştirdiği soruşturma kapsamında, Muzaffer Yıldırım'ın Şişli'deki rezidansına başsavcılık talimatıyla tekrar baskın yapıldı. Bu baskın sırasında Yıldırım'ın kumarhaneye çevirdiği rezidansın alt katındaki depoda dev bir arşiv bulundu.

Depoda ele geçirilen materyaller şunları içeriyor:

30'dan fazla flash disk

Yüzlerce CD

Güvenlik kamera sistemlerinin kayıt cihazları

Bazı flaş disklerin şifreleri güvenlik birimleri tarafından kırıldı ve açılan dijital materyaller incelenmek üzere siber birimlere teslim edildi.

OTELİ ŞANTAJ ÜSSÜ OLMUŞ

Bebek Otel'de VIP partilerin güvenlik kameraları ve gizli kameralarla kayda alındığı ortaya çıktı. Bu durum, otelin sadece bir eğlence mekanı değil, aynı zamanda şantaj ve dijital arşiv merkezi haline geldiğini gösteriyor. Yıldırım'ın deposunda bulunan materyaller arasında, oteldeki partilere katılan iş adamları, sanatçılar, oyuncular, mankenler ve sosyal medya fenomenlerine ait görüntüler de yer aldı.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR BİLE ARŞİVLENMİŞ

Rezidans deposunda bulunan arşiv sadece odalardaki gizli kayıtlarla sınırlı değildi. Otelin giriş ve çıkış noktalarındaki, kat koridorlarındaki ve restoran bölgesindeki güvenlik kameralarına ait kayıt cihazları da depoda saklanıyordu.

Bu detay, soruşturmanın yalnızca parti kayıtlarıyla sınırlı kalmadığını, otelin günlük giriş-çıkış ve hareketlerinin de sistematik olarak arşivlendiğini ortaya koyuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldırım'ın bağlantılarını ve bu kayıtların olası yurtdışı paylaşımlarını da araştırmaya devam ediyor.