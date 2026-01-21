Bayrampaşa Belediyesi, İstanbul'un önemli ilçelerinden biri olarak hem nüfus hem de stratejik konum açısından dikkat çekiyor. Son dönemde Bayrampaşa Belediyesi, yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması ile gündeme gelmiş durumda. Bu süreçte belediyenin başkanı olan Hasan Mutlu, merak edilen isimlerden biri haline geldi. Peki, Bayrampaşa Belediye başkanı kimdir? Hasan Mutlu kimdir? Detaylar...

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Bayrampaşa Belediye Başkanı, yerel yönetimdeki görevleri ve topluma sunduğu hizmetler ile tanınmakla birlikte, son gelişmeler nedeniyle kamuoyunun dikkatini daha çok çekiyor. Başkanın kariyer geçmişi, eğitim ve siyasi tecrübesi, belediyeyi yönetim anlayışı açısından önem taşıyor.

HASAN MUTLU KİMDİR?

Hasan Mutlu, 1961 yılında Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Matematik Bölümünde devam eden Mutlu, daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim aldı. Bu eğitim geçmişi, hem teknik hem de hukuki bilgilerini geliştirmesine olanak sağladı.

Siyasi kariyerine CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı ile başlayan Hasan Mutlu, 4 dönem boyunca ilçe başkanlığı yaptı. Bu süreçte yerel siyasette önemli deneyimler kazanan Mutlu, evli ve 3 çocuk babasıdır. Hem eğitim hem de siyasi birikimi, Bayrampaşa Belediye Başkanlığı görevinde aldığı kararları ve yürüttüğü projeleri şekillendiren unsurlar arasında yer alıyor.