İstanbul’da bayram dönemlerinde toplu ulaşım uygulamaları, özellikle şehir içi hareketliliğin artmasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Peki, bayramda vapurlar ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda vapur seferleri bedava mı? Detaylar haberimizde.

BAYRAMDA VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan resmi açıklama doğrultusunda, 2026 yılı Kurban Bayramı sürecinde toplu ulaşımda ücretsiz geçiş uygulaması devreye alınmıştır.

İBB’nin duyurusuna göre, kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanan vatandaşlar 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00 itibarıyla başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar İBB’ye bağlı tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecektir. Bu kapsamda sadece kara ulaşımı değil, deniz ulaşımı da uygulamaya dahildir.

KURBAN BAYRAMI'NDA VAPUR SEFERLERİ BEDAVA MI?

Kurban Bayramı döneminde İstanbul’da en çok araştırılan konulardan biri de vapur seferlerinin ücretlendirme durumudur. İBB’nin açıklaması bu soruya net bir yanıt vermektedir: Evet, Kurban Bayramı süresince vapur seferleri belirlenen tarihler arasında ücretsizdir.

27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00’da başlayan uygulama, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar devam edecektir. Bu süre boyunca Şehir Hatları vapurları da dahil olmak üzere İBB’ye bağlı tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecektir.

Bu uygulamadan yararlanabilmek için vatandaşların kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanması yeterlidir. Kart sahipleri, turnikelerden herhangi bir ücret kesintisi olmadan geçiş yapabilecek ve vapur seferlerinden ücretsiz şekilde faydalanabilecektir.

Bayram süresince özellikle Üsküdar, Eminönü, Kadıköy ve Beşiktaş gibi yoğun iskelelerde ciddi bir yolcu hareketliliği beklenmektedir. Bu nedenle İBB’nin ek sefer planlaması yapması, olası yoğunlukların önüne geçmek açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.