Bayramda HGS ücretsiz mi?

“Bayramda HGS’den ücret alınacak mı, hangi yollar ücretsiz olacak?” soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. Bayram tatili boyunca köprü ve otoyollarda uygulanacak ücretsiz geçiş kararı sonrası, sürücüler HGS sisteminin hangi güzergâhlarda ücretsiz geçerli olacağını öğrenmek istiyor.

BAYRAMDA HGS ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatili öncesinde milyonlarca sürücü, otoyol ve köprü geçişlerinde HGS uygulamasının ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. 2026 Kurban Bayramı için HGS geçişlerine ilişkin resmi karar netleşirken, ücretsiz geçiş uygulanacak güzergâhlar da belli oldu. Ancak her HGS noktasında ücretsiz geçiş yapılmayacak.

HGS İLE GEÇİLEN YOLLAR BAYRAMDA ÜCRETLİ Mİ?

Bayram süresince geçiş ücretleri, yolun işletme modeline göre değişiklik gösterecek. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyollar ve devlet işletmesindeki bazı köprülerde ücretsiz geçiş uygulanırken, özel işletme kapsamında bulunan otoyollarda HGS tahsilatı devam edecek.

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından ücretsiz geçiş uygulanacak güzergâhlar açıklandı. Buna göre KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Ücretsiz geçiş uygulaması 26 Mayıs Salı günü saat 00.00’da başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü saat 24.00’e kadar devam edecek.

BAYRAMDA ÜCRETLİ OLMAYA DEVAM EDECEK YOLLAR

Yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyol ve köprülerde ise ücret tarifesi uygulanmayı sürdürecek. Bayram süresince ücretli olması beklenen güzergâhlar arasında Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü yer alıyor.

Bu yolları kullanan sürücülerden HGS üzerinden ücret tahsil edilmeye devam edilecek.

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Kurban Bayramı boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyolların ücretsiz olması, özellikle şehirler arası seyahat planı yapan vatandaşlara kolaylık sağlayacak. Bayram yoğunluğu nedeniyle milyonlarca sürücünün ücretsiz güzergâhlara yönelmesi bekleniyor.