Haberler

Bayram tatili ne zaman, kaç gün sürüyor? 2026 Ramazan Bayramı hafta sonuna mı denk geliyor, hafta içi kaç gün tatil olacak?
2026 yılına ait bayram takvimi netleşirken gözler Ramazan Bayramı tatiline çevrildi. Tatilin hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceği, kaç gün süreceği ve hafta içi kaç gün izin olacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, bayram tatili ne zaman, kaç gün sürüyor? 2026 Ramazan Bayramı hafta sonuna mı denk geliyor, hafta içi kaç gün tatil olacak?

Mart ayına yaklaşırken milyonlarca kişi tatil planlarını bayram takvimine göre şekillendirmeye başladı. "2026 Ramazan Bayramı ne zaman?", "Bayram tatili kaç gün sürecek?", "Hafta sonuna mı denk geliyor, hafta içi kaç gün izin olacak?" soruları gündemde üst sıralara çıktı. Özellikle resmi tatil süresinin uzayıp uzamayacağı merak konusu. 2026 Ramazan Bayramı tatiline dair merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 takvimine göre Ramazan Bayramı arife günü 19 Mart 2026 Perşembe olacak.

Bayramın günleri ise şu şekilde:

  • 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
  • 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
  • 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Ramazan Bayramı tatili resmi olarak 3,5 gün sürüyor. Arife günü yarım gün tatil (19 Mart Perşembe öğleden sonra) ve bayramın üç günü tam gün tatil olarak uygulanıyor.

BAYRAM TATİLİ HAFTA İÇİNE Mİ DENK GELİYOR?

Evet, bayram tatili kısmen hafta içine denk geliyor. Arife günü (Perşembe) yarım gün, bayramın 1. günü (Cuma) hafta içi, diğer iki gün ise hafta sonuna denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI'NIN KAÇ GÜNÜ HAFTA SONUNA DENK GELİYOR?

Bayramın 2 günü hafta sonuna denk geliyor:

  • 21 Mart Cumartesi
  • 22 Mart Pazar

HAFTA İÇİ KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Hafta içine denk gelen tatil süresi:

  • 19 Mart Perşembe (yarım gün – arife)
  • 20 Mart Cuma (tam gün – bayramın 1. günü)

Toplamda hafta içinde 1,5 gün resmi tatil bulunuyor.

