Ramazan Bayramı tatili süresi, günleri ve tarihleri 2026 yılı için şimdiden kamuoyunun gündeminde. Mübarek 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, bu yıl 19 Şubat 2026 tarihinde başladı. Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi ise 16 Mart'ta idrak edilecek. Ramazan-ı Şerif'in ardından İslam alemi, Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. Peki, Bayram tatili 9 gün olur mu, uzatılır mı? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Detaylar...

RAMAZAN TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

2026 Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı, tatil planı yapanlar için en merak edilen konuların başında geliyor.

19 Mart Perşembe günü arefe, tatilin başlangıcı olarak kabul edilecek. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 20 Mart Cuma, ikinci günü 21 Mart Cumartesi ve üçüncü günü 22 Mart Pazar gününe denk geliyor.

Bu süreçte pazartesi, salı ve çarşamba günlerinden yarım gün izin alınarak toplamda 3,5 gün eklenirse, çalışanlar 9 günlük bir tatil fırsatı yakalayabiliyor. Ancak resmi tatil takvimi açısından, bayramın perşembe günü başlamasından dolayı resmî olarak 9 gün tatil ilan edilme ihtimali düşük görünüyor. Yine de uzun tatil planı yapmak isteyenler için bu kombinasyon bir avantaj sağlayabilir.

BAYRAM TATİLİ UZATILIR MI?

2026 yılında Ramazan Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı da gündemde.

Resmî tatil günleri, Diyanet ve Çalışma Bakanlığı takvimine göre belirleniyor. Geçmiş yıllarda uygulanan 9 günlük tatil örneği, çoğunlukla özel sektör çalışanlarının izinlerini birleştirmesiyle mümkün oluyordu. Bu yıl da tatilin perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle, resmi olarak tatilin uzatılması beklenmiyor.

Dolayısıyla bayram tatilinin uzatılması için çalışanların ek izin alması veya ara tatil günlerini birleştirmesi gerekecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2026 yılı Ramazan Bayramı tatili, resmî olarak üç gün sürecek. Ramazan Bayramı arefe günü 19 Mart 2026 Perşembe olacak. Bayramın ilk günü 20 Mart Cuma, ikinci günü 21 Mart Cumartesi ve üçüncü günü 22 Mart Pazar olarak belirlendi.

Eğer çalışanlar pazartesi, salı ve çarşamba günlerinden yarım gün izin alırlarsa, toplam tatil süresi 9 güne kadar çıkabiliyor. Bu durum, tatil planı yapanlar için esnek bir seçenek sunuyor.

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılı Ramazan Bayramı tarihleri şöyle:

Arefe günü: 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. günü: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. günü: 22 Mart 2026 Pazar

Okullarda ikinci ara tatil ise 16 Mart Pazartesi günü başlayıp 20 Mart Cuma günü sona erecek. Bu durum, bayram tatiliyle birleşerek öğrenciler için ek bir tatil imkânı sağlıyor.