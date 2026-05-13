Bayhan Survivor’dan ayrıldı mı, Bayhan elendi mi, diskalifiye oldu mu?

Ünlü şarkıcı Bayhan’ın yarışmadaki durumu hakkında “Survivor’dan ayrıldı mı?” sorusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bayhan Gürhan hakkında çıkan ayrılık söylentileri, Survivor takipçileri arasında geniş yankı uyandırırken, resmi açıklamalar ve bölüm gelişmeleri yakından inceleniyor. Yarışmadaki son durum ise izleyiciler tarafından anbean araştırılıyor.

SURVİVOR BAYHAN AYRILDI MI?

“Survivor’dan ayrıldı mı?” sorusu son günlerde izleyicilerin en çok merak ettiği başlıkların başında geliyor. Survivor yarışmasının yeni bölüm fragmanında Bayhan’ın küçük bir operasyon geçirdiğini ve ciddi miktarda kan kaybı yaşadığını anlatması, büyük endişe yarattı. Yarışmacının “ölümden döndüm” sözleri ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ada Konseyi’nde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, “Şu anda bizim için bir numaralı konu Bayhan. Bayhan’ı gözetim altına alıyoruz, kanaması durmadı. Bayhan hepimizi korkuttu” ifadelerini kullanarak durumun ciddiyetine dikkat çekti. Bu açıklamalar sonrası Bayhan’ın yarışmaya devam edip etmeyeceği daha da merak edilir hale geldi.

BAYHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Yaşanan sağlık krizi sonrası en çok sorulan sorulardan biri de Bayhan’ın diskalifiye olup olmadığı oldu. Yapılan son açıklamalarda Acun Ilıcalı, ünlü yarışmacının tedavisinin sürdüğünü ve doktor raporlarının beklendiğini belirtti. Bu süreçte Bayhan’ın sağlık durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.

Son gelişmelere göre Bayhan’ın ameliyat geçirdiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda yarışmaya devam edemeyeceği aktarıldı. Bu gelişme, Survivor izleyicileri arasında büyük bir şaşkınlık yaratırken, Bayhan’ın yarışmadaki geleceği de netlik kazanmış oldu.