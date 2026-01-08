Bayhan'ın annesi kimdir? Bayhan'ın üvey annesi kimdir?

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonu, sadece parkur yarışlarıyla değil, yarışmacıların yaşam öyküleriyle de gündem yaratıyor. Özellikle Ünlüler takımında yaşanan erzak tartışmaları sırasında dikkatleri üzerine çeken Bayhan, çocukluk yıllarına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Sanatçının öz annesi Kezban Gürhan ve üvey annesiyle ilgili paylaştığı bilgiler, izleyicilerin "Bayhan'ın annesi kimdir?" ve "Bayhan'ın üvey annesi kim?" sorularını merak etmesine neden oldu.

SURVIVOR 2026'DA ERZAK KRİZİ

Ünlüler takımının kıt erzaklarla mücadele ettiği bir dönemde Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesi, takım arkadaşları arasında sert tartışmalara yol açtı. Ancak Bayhan'ın bu davranışının arkasında yatan neden, yalnızca bir strateji hatası değildi.

Bayhan, çocukluğunda yaşadığı açlık ve ihmal duygusunun, bugün bile yemekle olan ilişkisini etkilediğini dile getirdi. Bu açıklamalar, izleyicilerin "Bayhan'ın annesi kimdir?" ve "Bayhan'ın üvey annesi kim?" sorularını daha yüksek sesle sormasına neden oldu.

BAYHAN'IN ANNESİ KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Bayhan'ın öz annesi Kezban Gürhan'dır. Bayhan, annesi Kezban Gürhan'ın yaşamının son döneminde ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını ve bu sürecin trajik bir şekilde sona erdiğini açıkladı. Sanatçının anlatımına göre, annesiyle birlikte aldıkları fare zehrini annesi içmiş ve bu olayın ardından Bayhan, annesini bir daha hiç görememiştir.

BAYHAN'IN ÜVEY ANNESİ KİM?

Bayhan, annesi Kezban Gürhan'ı kaybettikten sonra bir süre Almanya'da üvey annesiyle yaşadığını açıklamıştır. Ancak bu süreç, sanatçının hayatındaki en zor dönemlerden biri olarak tanımlanmaktadır.

Bayhan'ın anlatımına göre, üvey annesi tarafından sistematik olarak aç bırakılmış, ihmal edilmiş ve temel ihtiyaçları karşılanmamıştır. Bu durum, sosyal hizmetlerin devreye girmesiyle sonuçlanmış ve Bayhan yaklaşık bir yıl boyunca çocuk esirgeme kurumunda kalmıştır.