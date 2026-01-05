Bayburt okullar tatil mi, 6 Ocak Salı Bayburt'ta okul yok mu (Bayburt VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

6 Ocak Salı günü Bayburt'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Bayburt Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Bu konuda resmi bir duyuru yapılmadı. Ebeveynler ve öğrenciler, okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için Bayburt Valiliği'nin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.

6 OCAK BAYBURT HAVA DURUMU

Bölge Buz Kesiyor: Termometreler -11 Dereceyi Görecek, Kar Yağışı Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Ocak ayının ikinci haftasında bölge genelinde dondurucu soğuklar ve kar yağışlı bir hava dalgası etkili olacak. Haftanın ilk günlerinde dondurucu kuru soğuklar hakimken, hafta ortasından itibaren kar yağışının başlaması bekleniyor.

Haftanın İlk Yarısı: Dondurucu Soğuklar Kapıda

Hafta, termometrelerin sıfırın altına düştüğü şiddetli soğuklarla başlıyor:

• 06 Ocak Salı: En düşük sıcaklık -11°C, en yüksek sıcaklık ise 1°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı gün içinde %49 ile %76 arasında değişecek.

• 07 Ocak Çarşamba: Soğuk hava etkisini sürdürerek gece yine -11°C seviyelerinde seyredecek.

Perşembe Günü Kar Yağışı Başlıyor

Haftanın ortasından itibaren dondurucu hava yerini kar yağışına bırakıyor:

• 08 Ocak Perşembe: Bölge genelinde kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar gece -9°C, gündüz ise 4°C civarında olacak. Rüzgar hızının saatte 9 kilometreye çıkacağı tahmin ediliyor.

• 09 Ocak Cuma: Kar yağışı etkisini sürdürürken nem oranı %92'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklığı sıfır derece seviyelerinde ölçülecek.

Hafta Sonu: Kar Yağışı ve Yüksek Nem

10 Ocak Cumartesi günü de kar yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor. Sıcaklığın gece -1°C, gündüz ise 1°C olması tahmin edilirken, nem oranının %95'e ulaşmasıyla birlikte soğuğun daha şiddetli hissedileceği uyarısı yapıldı.

Geçmişteki Uç Değerler Hatırlatıldı

Bölgenin geçmiş yıllardaki (1991-2020) verilerine bakıldığında, 6 Ocak tarihlerinde sıcaklığın -26,5°C'ye kadar düştüğü görülüyor. Mevcut tahminler bu ekstrem uç değerlere ulaşmasa da, mevsim normallerinin altındaki dondurucu seyir dikkat çekiyor.

2 OCAK CUMA BAYBURT OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.