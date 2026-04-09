Batuhan Karadeniz gözaltına alındı mı, Batuhan Karadeniz nerede, BAE'de mi?

Yasadışı bahis reklamı ve teşviki suçlamasıyla karşı karşıya kalan Batuhan Karadeniz'in firari durumda olduğu iddiaları gündemi sarstı. Yurt dışına çıktığı bilinen eski futbolcunun konumu hakkında araştırma yapan kullanıcılar, "Batuhan Karadeniz BAE'de mi?" sorusunu gündeme taşıdı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (Dubai) olduğuna dair paylaşımların ardından Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği tartışılırken, emniyet kaynaklarından operasyonun detaylarına dair bilgiler sızmaya başladı. Batuhan Karadeniz yakalandı mı yoksa hala yurt dışında mı? İşte yasadışı bahis operasyonunun bilinmeyenleri ve Batuhan Karadeniz dosyasındaki son gelişmeler...

BATUHAN KARADENİZ DUBAİ’DE YAKALANDI MI? FİRARİ ESKİ FUTBOLCU HAKKINDA ŞOK İDDİA!

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında bir süredir yurt dışında firari olan eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada hızla yayılan iddialara göre Karadeniz, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Gazeteci kaynaklarına dayandırılan bu gelişme sonrası, ünlü ismin Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Henüz emniyet birimlerinden resmi bir teyit gelmese de iddialar spor ve magazin dünyasında bomba etkisi yarattı.

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: NASIL FİRARİ OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz yıl sosyal medya üzerinden "yasa dışı bahse teşvik" suçuna yönelik dev bir soruşturma başlatmıştı. Aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil gibi isimlerin de bulunduğu 23 şüpheliye yönelik operasyonlar düzenlenmişti. Bu süreçte Batuhan Karadeniz, hakkında başlatılan tahkikatın ardından yurt dışına kaçarak izini kaybettirmeye çalışmıştı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI VE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Savcılık, firari durumda olan Batuhan Karadeniz hakkındaki dosyanın peşini bırakmadı. Yasa dışı bahis reklamlarında yer aldığı iddia edilen Karadeniz için uluslararası düzeyde arama kararı olan Kırmızı Bülten çıkarıldı. Ayrıca, soruşturma derinleştirilerek Karadeniz’in Türkiye’deki tüm mal varlıklarına el konulması kararlaştırıldı.

TÜRKİYE’YE İADE SÜRECİ BAŞLAYACAK MI?

Sosyal medyada yankılanan iddiaların doğru çıkması halinde, Batuhan Karadeniz’in Dubai’den Türkiye’ye iadesi için diplomatik ve hukuki sürecin hızla başlaması bekleniyor. Yasa dışı bahis ekosistemine yönelik yürütülen bu geniş kapsamlı operasyonda, diğer şüphelilerin durumu da adli makamlarca titizlikle takip ediliyor. Karadeniz'in yakalandığına dair resmi açıklamanın önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor.