Malatya’nın tanınmış hekimlerinden bir ailenin evladı olan Batuhan Kalı’nın vefatı, hem ailesini hem de bölge halkını derin bir üzüntüye sürükledi. İstanbul’da yaşanan talihsiz bir kaza sonucu yaşamını yitiren genç isim, henüz hayatının baharındayken hayata veda etti. Peki, Batuhan Kalı kimdir, kaç yaşındaydı? Zercan Kalı'nın oğlu Batuhan Kalı neden öldü? Detaylar...

BATUHAN KALI KİMDİR?

Batuhan Kalı, Malatya’nın köklü ve tanınmış ailelerinden birine mensup genç bir isimdir. Annesi Dr. Zercan Kalı ve babası Op. Dr. Gökhan Kalı, uzun yıllardır sağlık alanında görev yapan ve bölge halkı tarafından yakından tanınan iki önemli hekimdir.

Aile kökeni Arguvan ilçesi Kadabela Mahallesi’ne dayanan Batuhan Kalı, aynı zamanda merhum Ahmet Turan Yücel’in torunu ve Dr. Kenan Kalı’nın yeğenidir. Bu güçlü aile bağları, onun hem sosyal hem de kültürel anlamda tanınan bir çevrede büyümesini sağlamıştır.

BATUHAN KALI KAÇ YAŞINDAYDI?

Batuhan Kalı, hayatını kaybettiğinde 15 yaşındaydı.

ZERCAN KALI'NIN OĞLU BATUHAN KALI NEDEN ÖLDÜ?

Batuhan Kalı, İstanbul’da meydana gelen talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Olayın detaylarına ilişkin resmi kaynaklar dışında herhangi bir bilgi paylaşılmamış olup, kamuoyuna yansıyan bilgiler bu çerçevede sınırlı kalmıştır.

BATUHAN KALI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Batuhan Kalı için düzenlenen cenaze programı da kamuoyuyla paylaşıldı. Sevenlerinin son görevlerini yerine getirebilmesi adına cenaze töreninin detayları şu şekilde açıklandı:

Tarih: 8 Nisan 2026 Çarşamba

Vakit: Öğle Namazı

Yer: Malatya Şehir Mezarlığı

Genç yaşta hayatını kaybeden Batuhan Kalı, burada kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacaktır.