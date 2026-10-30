Batrakov’un serbest kalma maddesi var mı? Batrakov’un serbest kalma bedeli 55 milyon euro mu?

Basına yansıyan bilgilere göre Aleksey Batrakov’un Galatasaray ile imzaladığı sözleşmede 55 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Galatasaraylı yöneticiler, bu maddenin kulübün tercihi olmadığını, karşı tarafın özellikle talep etmesi üzerine sözleşmeye eklendiğini belirtti. Bu bedeli ödeyen bir kulübün, Batrakov’u Galatasaray’ın onayına gerek kalmadan transfer edebileceği ifade ediliyor. İşte Batrakov’un sözleşmesine dair bilinenler.

BATRAKOV’UN SERBEST KALMA MADDESİ VAR MI?

Evet. Aleksey Batrakov’un sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunduğu belirtiliyor. İlk olarak İspanyol basınında yer alan ve ardından Türk basınında da doğrulanan bilgilere göre, Rus futbolcunun sözleşmesindeki bu madde, belirlenen bedelin ödenmesi halinde oyuncunun kulüpten ayrılmasına imkân tanıyor.

BATRAKOV’UN SERBEST KALMA BEDELİ NE KADAR?

Aleksey Batrakov’un serbest kalma bedeli 55 milyon euro. Galatasaraylı yöneticiler, bu maddeyi kendilerinin istemediğini ve sözleşmeye karşı tarafın talebiyle eklendiğini ifade etti. Sarı-kırmızılı idarecilerin, oyuncunun mevcut performansını sürdürmesi halinde Avrupa’nın önemli kulüplerinin bu bedeli karşılayabileceğini düşündüğü aktarıldı.

GALATASARAY BATRAKOV İÇİN NE KADAR ÖDEDİ?

Galatasaray, Aleksey Batrakov’u Ağustos 2026’da Rus ekibi Lokomotiv Moskova’dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek kârdan Lokomotiv Moskova’ya yüzde 15 pay verileceği belirtildi. Batrakov’a ise yıllık 3 milyon 250 bin euro garanti ücret ödeneceği açıklandı. Genç oyuncunun Galatasaray ile sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.

55 MİLYON EURO ÖDENİRSE GALATASARAY’IN KASASINA NE KADAR GİRER?

Batrakov’un 55 milyon euroluk serbest kalma bedeliyle ayrılması halinde, 25 milyon euroluk alış bedeli düşüldükten sonra 30 milyon euroluk bir kâr oluşuyor. Bu kârın yüzde 15’i, yani 4,5 milyon euro Lokomotiv Moskova’ya ödenecek. Böylece olası bir satıştan Galatasaray’ın kasasına 50,5 milyon euro girecek.

HANGİ KULÜPLER BATRAKOV’U İSTİYOR?

Basına yansıyan haberlere göre Aleksey Batrakov, Avrupa’nın pek çok dev kulübünün radarında. İngiltere’den Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Chelsea’nin genç oyuncuyu takip ettiği öne sürülüyor. Arsenal ve Liverpool temsilcilerinin Galatasaray’ın Lille ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını tribünden izlediği belirtildi. Fransa’dan Paris Saint-Germain ve İspanya’dan Barcelona’nın da oyuncuyla ilgilendiği iddia edildi. Ancak şu ana kadar resmi bir teklif ya da transfer anlaşması duyurulmadı.

BATRAKOV’UN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Transfermarkt verilerine göre Aleksey Batrakov’un güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor. Ancak genç oyuncunun yükselen performansı ve artan ilgi, piyasa değerinin önümüzdeki dönemde yükselebileceğini gösteriyor.

ALEKSEY BATRAKOV KİMDİR?

Aleksey Batrakov, 21 yaşındaki Rus orta saha oyuncusu. Kariyerinin ilk yıllarını Lokomotiv Moskova’da geçiren Batrakov, bu sezon başında Galatasaray’a transfer oldu. Sarı-kırmızılı formayla özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla dikkat çeken genç oyuncu, Barcelona karşısında da gol sevinci yaşadı. Batrakov, Fenerbahçe derbisinde de ilk yarının son anlarında attığı golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.