Batrakov kiralık mı geldi, bonservisle mi geldi, kaç yıllık sözleşme imzaladı?

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Galatasaray, Batrakov'u bu yaz Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı. Genç yıldızla uzun vadeli bir sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Rus futbolunun en parlak yeteneklerinden birini İstanbul'a getirdi. İşte Batrakov'un transferine dair tüm ayrıntılar.

BATRAKOV KİRALIK MI GELDİ?

Hayır, Batrakov Galatasaray'a kiralık olarak gelmedi. Galatasaray, Rus orta sahayı Lokomotiv Moskova'dan bonservisini alarak kalıcı olarak kadrosuna kattı.

BATRAKOV BONSERVİSLE Mİ GELDİ?

Evet, Batrakov Galatasaray'a bonservisiyle transfer oldu. Galatasaray, Rus yıldızın transferi için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

BATRAKOV KAÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI?

Batrakov, Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Böylece genç orta saha, uzun yıllar boyunca sarı-kırmızılı formayı giyecek.

BATRAKOV GALATASARAY'A NE ZAMAN GELDİ?

Galatasaray, 20 Ağustos 2026'da Batrakov'un transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Rus yıldız, aynı gün sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Akşam saatlerinde yapılan açıklamayla Batrakov'un transferi resmiyet kazandı.

Batrakov, Galatasaray formasıyla ilk maçına 29 Ağustos 2026'da çıktı. Sarı-kırmızılıların Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın 46. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna giren Rus yıldız, Galatasaray kariyerine galibiyetle başladı.

BATRAKOV ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ GOL ATTI?

Batrakov, Stuttgart karşısında attığı 2 golle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 4'e yükseltti. Genç yıldız, bu performansıyla Galatasaray'ın Avrupa'daki en etkili isimlerinden biri haline geldi.

BATRAKOV LOKOMOTİV MOSKOVA'DA NASIL BİR PERFORMANS GÖSTERDİ?

Lokomotiv Moskova altyapısından yetişen Batrakov, 31 Mart 2024'te Krasnodar maçıyla Rusya Premier Ligi'nde ilk kez forma giydi. 2024-25 sezonunda ligi 14 golle gol krallığı yarışında üçüncü sırada tamamlayan genç oyuncu, 2025-26 sezonunda ise tüm turnuvalarda 17 gol ve 13 asist üretti. Batrakov, Lokomotiv'den ayrılmadan önce 2029 yılına kadar sözleşme uzatmış ve kulübün efsane oyun kurucusu Dmitri Loskov'un 10 numaralı formasını giymeye başlamıştı.

BATRAKOV KİMDİR?

Aleksey Andreyeviç Batrakov, 9 Haziran 2005'te Rusya'nın Orehovo-Zuyevo kentinde doğdu. 21 yaşındaki ofansif orta saha, Rusya A Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Batrakov, 15 Kasım 2024'te Brunei ile oynanan hazırlık maçında milli formayla ilk kez sahaya çıktı ve ilk maçında gol attı.